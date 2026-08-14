¿Deben renovar ideas? BBC lanza crítica contra “Spider-Man: Brand New Day”

“Spider-Man: Brand New Day” significó el segundo mejor estreno de una película en la historia y va rumbo a conseguir los $2,000 millones en taquilla, un claro ejemplo del éxito que está teniendo la reciente entrega. No obstante, hay especialistas que aseguran que debe haber una renovación, principalmente en el personaje de Peter Parker.

Tom Holland ha sido el encargado de personificar al protagonista de esta saga desde hace 10 años, actuando exactamente en cinco entregas y, aunque la mayoría de las personas siguen encantadas con el aún joven actor británico, hay un sector que quiere ver algo nuevo.

BBC News critica la última cinta de “Spider-Man”

No obstante, Nicholas Barber, crítico del portal BBC, considera que ya es mucho de lo mismo, específicamente con el personaje principal. El periodista cree que con la versión de “Un nuevo día”, no dejaron un hilo de donde cortar para seguir con el mismo Peter Parker.

Principalmente porque acaban de culminar las esperanzas de que pudiera crecer la relación entre Peter Parker y MJ, debido a que Peter decidió no tratar de ayudarlos a recuperar la memoria en esta nueva cinta, situación que ocurrió en la entrega de “Sin camino a casa” y, por lo tanto, todo parece perdido en ese aspecto.

Aunado a eso, el crítico cree que ya se volvió algo cotidiano lo que es capaz de hacer Spider-Man. “El director, Destin Daniel Cretton, los guionistas, Chris McKenna y Erik Sommers, no han podido idearse cómo llevar a este héroe de telarañas a un lugar nuevo, lo que es irónico para un filme con la palabra ‘nuevo’ en el subtítulo“, es parte de lo que relatan en su análisis.

Aunado a eso, resaltan: “En dos horas y media, Peter no hace nada que no pudo haber sido resuelto en la secuencia de cinco minutos anterior a los créditos”.

Tom Holland ya considera entregar el testigo

Dejando a un lado los distintos comentarios, en una entrevista en días recientes en el podcast Happy Sad Confused (vía Digital Spy), el actor de 30 años adelantó que ya hay un plan que vienen coordinando desde la entrega de “Sin camino a casa” para que pueda entregar el testigo de este exitoso personaje.

“Sí, tenemos todo un plan en el que llevamos trabajando desde 2021. Está definido, aunque seguro que cambiará. Pero tengo una visión muy clara de cómo pasar el testigo y creo que es realmente emocionante. Me entusiasma mucho cuando tenemos esas reuniones y hablamos sobre ello”, explicó Holland.

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