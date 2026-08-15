¿Pagarías $60,000 al año por estudiar para ser influencer? Los críticos dudan de su valor

¿Sabías que existe la carrera de creación de contenido? Pues es cierto, está aquí y estudiarla en una universidad tiene un costo alrededor de los $60,000 al año, incluyendo matrícula, vivienda y otros gastos, para estudiantes que viven fuera de Arizona.

La carrera es impartida por la Escuela de Periodismo Walter Cronkite de la Arizona State University y está enfocada en formar profesionales de la economía de creadores. Sin embargo, expertos en educación cuestionan si un título universitario realmente puede garantizar un buen desempeño profesional como ‘influencer’.

Lo que realmente cuesta el título de ‘influencer’ y qué puedes aprender

La primera generación de estudiantes de esta nueva carrera comenzará en el otoño. De acuerdo con Associated Press, los estudiantes de fuera de Arizona pagan más de $35,000 dólares solo en colegiatura anual, pero considerando el costo total de asistencia, que incluye vivienda, comida y otros gastos, se acerca a $60,000 dólares por año antes de becas.

Para un estudiante residente de Arizona, la colegiatura base es considerablemente menor, alrededor de $12,000 dólares al año. Esta brecha de precios es el primer punto que ha generado debate. El segundo punto es evaluar qué plus otorga estudiar una licenciatura para esta profesión cuando actualmente puedes, en teoría, formarte gratis revisando tutoriales con un teléfono celular.

La contradicción que preocupa a los especialistas

Aquí aparece la primera señal de alerta. La propuesta que creó el programa en el Senado universitario, aprobada en marzo de 2026, describe en su perfil de carrera como influencers y creadores de contenido en transmisiones en vivo, podcasts y videografía. Pero la página oficial del programa contempla solo cinco carreras de destino con sus salarios medianos, y el ‘influencer’ no aparece entre ellas.

Esas cinco carreras son: especialista en comunicaciones, asociado de mercadotecnia, gerente de mercadotecnia, gerente de relaciones públicas y especialista en relaciones públicas, y estiman un salario anual que puede ir de $74,750 a $166,790 dólares anuales, según cifras del Occupational Information Network.

Por si fuera poco, una de ellas, asociado de mercadotecnia, incluso muestra una demanda que se contrae 2.2%.

Esto sugiere que la universidad todavía está definiendo el perfil profesional de esta opción y hacia afuera vende la fantasía de la fama digital, pero en el aula prepara a los estudiantes para puestos corporativos tradicionales de comunicación.

¿Por qué el dinero de los creadores no llega a los creadores?

Según proyecciones de Emarketer, la industria de creadores de contenido en EE.UU. generará más de $20,000 millones de dólares este año. Sin embargo, esta cantidad se reparte de una manera desigual entre los influencers y solo los más exitosos acceden a ganancias jugosas.

En esta lógica es importante considerar la viabilidad de financiar esta carrera una vez que el egresado accede al mundo profesional y complica la posibilidad de recuperar esos $60,000 dólares anuales de inversión.

“La gran mayoría de ese dinero no va a parar a los bolsillos de los creadores”, advirtió Max Willens, analista principal de Emarketer. El experto anticipa que el gasto de las marcas en distribuir y amplificar contenido superará eventualmente lo que ganan los propios creadores por producirlo.

Sobre la idea de que un título universitario garantice el éxito viral, Willens dudó de manera tajante: la noción de que las universidades puedan “convertir a la gente de repente en máquinas de contenido viral merece un pequeño toque de realidad”.

Lo que dicen los profesionales que ya viven de las redes sociales

Pese a las dudas que genera esta licenciatura, no todas las voces son escépticas. Brooke Erin Duffy, profesora de comunicación en la Universidad de Cornell, considera que estos programas marcan un punto de inflexión, ya que las instituciones llevan un año tratando la creación de contenido como una carrera real.

Aunque advirtió que es poco realista que un título lleve a la riqueza fácil: se trata de un trabajo “que consume mucho tiempo y trabajo y que a menudo no paga bien, al menos al principio”.

Aiesha Beasley, creadora de tiempo completo en Phoenix desde hace tres años, defiende el valor del programa, aunque no quiso prometer fama. “Tener una presencia digital y una marca personal es muy importante hoy en día”, dijo a la AP.

Por ello, muchas familias que ven a sus hijos pasar horas frente a la pantalla pueden dar el mismo peso a construir una marca personal útil para cualquier negocio que a la ilusión de convertirse en el próximo gran influencer.

Qué debes considerar antes de pensar en pagar $60,000 al año

Antes de matricular a un hijo en un programa así, conviene revisar varios puntos con calma:

Comparar el costo anual de $60,000 dólares contra el salario mediano real de las cinco profesiones que la universidad promete, no contra la fama de los influencers más conocidos

Investigar si el programa exige resultados medibles, como ASU, que pide a sus estudiantes demostrar crecimiento de audiencia antes de graduarse

Considerar que Patreon despidió al 20% de su personal en julio de 2026 y que otras universidades, como Columbia College Chicago, ya fusionaron programas similares con carreras de mercadotecnia tradicional por falta de resultados

Preguntar por becas, ayuda financiera o programas más cortos antes de comprometerse con los cuatro años completos

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre la carrera de creación de contenido

¿Cuánto cuesta estudiar para ser influencer en Arizona State University?

Cerca de $60,000 dólares al año para estudiantes de fuera de Arizona, antes de becas.

¿La universidad garantiza trabajo como influencer al graduarse?

No; la propia página del programa enumera cinco carreras de comunicaciones y mercadotecnia como destino laboral, sin incluir “influencer” entre ellas.

¿Vale la pena pagar $60,000 al año si la mayoría del dinero no llega a los creadores?

Depende del objetivo: el analista Max Willens advierte que las marcas se llevan la mayor parte de los $20,000 millones de dólares del sector.

¿Por qué se está volviendo más difícil monetizar contenido justo ahora?

Porque YouTube duplicará los requisitos de su Programa de Socios en febrero de 2027, justo cuando la primera generación de este programa aún estará al inicio de sus estudios.

¿Es más barato estudiar esta licenciatura siendo residente de Arizona?

Sí; la colegiatura base para residentes es de unos $12,000 dólares al año, muy por debajo de los $60,000 dólares que pagan los estudiantes foráneos.

Conclusión

Cuando un joven quiere dedicar sus estudios a convertirse en creador de contenido, tiene que evaluar si su familia puede asumir una deuda anual de $60,000 dólares ($240,000 en cuatro años), basada en una promesa que ni la propia universidad respalda con datos de empleo como ‘influencer’.

Si ASU no logra demostrar en los próximos años cuántos egresados realmente viven de la creación de contenido, este tipo de carreras podría terminar como en Columbia College Chicago: reabsorbidas por programas de mercadotecnia convencional, dejando a las familias que ya pagaron la colegiatura completa sin la carrera que originalmente planeaban financiar.

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