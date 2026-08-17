La fruta y el hábito diario que reducen las infecciones urinarias hasta un 50%, según la ciencia

Las afecciones del riñón son un problema de salud pública en Estados Unidos, pero prevenirlas es posible mediante recomendaciones básicas y sin costos adicionales que se pueden aplicar en el día a día, como incluir ciertos alimentos funcionales —entre ellos los arándanos rojos— y beber suficiente agua.

La nutricionista Adriana Pinillos explica que la recurrencia en las infecciones de orina no es casualidad; responde a hábitos que perjudican la salud. Para prevenirlas, sugiere sumar una fruta clave a la dieta y adoptar pautas respaldadas por evidencia científica.

El impacto invisible del estrógeno en la salud íntima

En las mujeres, la menopausia representa un factor de riesgo importante. Aunque con frecuencia las infecciones urinarias se atribuyen al uso de protectores diarios, a la falta de higiene en la zona íntima o al hábito de aguantar las ganas de orinar, existen causas directamente vinculadas con los cambios hormonales.

“Durante la perimenopausia y la menopausia bajan los niveles de estrógeno, lo que disminuye los lactobacilos encargados de mantener el pH ácido en la zona. Un medio ácido evita que bacterias como la Escherichia coli (E. coli) se reproduzcan. Al reducirse el estrógeno y los lactobacilos, el entorno se vuelve alcalino, favoreciendo que la bacteria se multiplique y cause infecciones recurrentes”, detalla la experta.

Hábitos clave para blindar tu sistema urinario

Pinillos propone hábitos sencillos para integrar a la rutina diaria que ayudan a prevenir infecciones de forma efectiva. No obstante, aclara: “Esto no significa que vayamos a curar una infección activa solo con estos consejos”.

Aumenta tu consumo de agua

Aumentar 1.5 litros de agua al día reduce hasta en un 50% las infecciones urinarias recurrentes según estudios científicos. Crédito: New Africa | Shutterstock

Con base en estudios clínicos, Pinillos recomienda incrementar la ingesta de agua en 1.5 litros al día. Esta acción reduce el riesgo de sufrir infecciones urinarias hasta en un 50% en el transcurso de un año.

Consume arándanos rojos (cranberries)

Arándanos rojos: tu aliado natural para la salud renal. Sus compuestos activos impiden que bacterias como la E. coli se fijen en las vías urinarias Crédito: Shutterstock

Tienen una de las concentraciones más altas de antioxidantes. Son grandes aliados para la salud renal gracias a sus proantocianidinas, compuestos que impiden que la E. coli se adhiera a las paredes de la vejiga, facilitando su expulsión mediante la orina.

Prioriza los suplementos concentrados

Aunque el jugo de arándano ayuda a combatir infecciones —un análisis en más de 8,000 personas confirmó que el consumo de concentrado previno numerosos episodios—, la experta sugiere las cápsulas de arándano rojo, pues aportan una mayor densidad de proantocianidinas de manera más eficiente.

De la microbiota intestinal a la vejiga: el escudo que no ves

Un aspecto que suele pasar inadvertido es el cuidado de la microbiota intestinal, el lugar donde muchas veces se origina la alteración antes de llegar a la vejiga.

“Existe una conexión directa y una gran cercanía anatómica entre la flora intestinal y la flora urinaria. Desinfecta muy bien tus frutas y vegetales e integra alimentos fermentados en tu dieta diaria; esto aumentará las bacterias benéficas que previenen la proliferación de patógenos”, destaca Pinillos.

La indicación de lavar muy bien las manos al salir del baño parece obvia, pero es fundamental reforzarla para evitar la contaminación cruzada y la propagación de bacterias.

Como medida de prevención general: bebe más agua, apóyate en las cápsulas de arándano rojo y fortalece tu microbiota intestinal a través de una alimentación saludable.

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