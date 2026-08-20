Abuela de Nueva York desapareció de vacaciones en Las Vegas; familia recibe extraños mensajes de texto

Alisa Goods, abuela de 63 años residente de Nueva York, está siendo buscada afanosamente luego de desaparecer durante unas vacaciones en Las Vegas, misterio que se ha visto agravado por mensajes de texto enviados desde su teléfono exigiendo dinero y bitcoins.

Goods, originaria de Newark (NJ) y residente actual del Upper East Side de Manhattan, fue vista por última vez el 8 de agosto en Las Vegas, según su familia. Sus parientes afirman que es una abuela de cinco nietos y una mujer activa y sana, que no dejaría nunca de contactar a su familia.

“Es una persona querida y la extrañamos. Necesitamos encontrarla”, declaró a NBC News Elise Whitaker, prima de Goods, esforzándose por contener la emoción al hablar sobre la búsqueda. Goods se alojaba con un amigo durante sus vacaciones en Las Vegas, según su familia. Fue precisamente ese amigo quien alertó a la familia de que algo andaba mal, indicó Whitaker.

El amigo les contó que Goods dijo que iba a ir a una tienda CVS y nunca regresó, y presentó una denuncia por desaparición el 10 de agosto. “Él tardó dos días en presentar la denuncia. ¿Y después de presentarla, pasaron cuatro días hasta que el caso llegó a manos de un detective?“, cuestionó Alana Calloway, sobrina de Goods, al ser entrevistada por ABC News.

A medida que pasaban los días sin rastro de Goods, la familia relató que el misterio dio un giro alarmante: comenzaron a recibir mensajes de texto desde el teléfono de ella.

Según ellos, alguien parece estar haciéndose pasar por Goods para exigir dinero y bitcoins. Su hermana menor, Mielle Stone, no descarta que se trate de un secuestro, pero afirmó: “No tenemos dinero”.

Incluso el hijo de Goods recibió una misteriosa llamada telefónica, según la familia. Sus parientes indicaron que él grabó parte de la conversación. “Soy Alisa”, dijo la persona que llamaba. “¿Vas a enviar dinero ahora?”, preguntó.

La familia de Goods afirmó que la voz que se escuchaba en el teléfono no era la de ella. Entregaron los mensajes de texto, la grabación de la llamada y otra información a la policía de Las Vegas, pero los parientes siguen sintiéndose frustrados y desesperados por obtener respuestas. “Está sola. Podría estar herida. Cualquier cosa. Sólo necesitamos saberlo. Queremos saber”, dijo Stone.

La policía de Las Vegas informó en un comunicado que la investigación está activa: “Alisa Goods sigue figurando como persona desaparecida y el caso continúa activo en este momento”.

Con el paso de los días, su familia intenta mantener la esperanza, aunque la incertidumbre que rodea su desaparición se vuelve cada vez más difícil de soportar. Algunos parientes han viajado a Nevada para reunirse con la policía en persona, pero sigue la ausencia de noticias. Se insta a cualquier persona que tenga información sobre su desaparición a que se comunique con 911 o directamente con la policía de Las Vegas (702-828-3111).

Otros misterios policiales recientes durante vacaciones

La semana pasada un jurado declaró culpable a Luciano Frattolin de haber matado a su hija Melina de 9 años y luego ocultar su cuerpo, durante un viaje de vacaciones de Montreal (Canadá) a Nueva York en el verano de 2025.

En abril Melissa Kerry Samnath, residente de Queens (NYC), aparentemente murió golpeada durante un viaje a la isla Jamaica el día de su 37º cumpleaños, según su familia y la policía local. También ese mes Ashly Robinson (31), “influencer” residente de Nueva Jersey, murió durante unas vacaciones de cumpleaños con su prometido a la isla Zanzíbar (Tanzania), dejando a su familia sumida en el dolor y la incertidumbre.