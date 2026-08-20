Gerrit Cole brilla y los Yankees barren a los Orioles en Baltimore

Con una sólida apertura de Gerrit Cole y cuadrangulares clave de Luis García Jr. y Spencer Jones, los Yankees completaron la barrida en la serie de tres compromisos frente a los Orioles de Baltimore tras imponerse este jueves con pizarra de 6-1 en el Oriole Park at Camden Yards.

Cole (7-6) firmó una actuación dominante sobre la lomita al trabajar seis entradas completas, espacio en el que apenas concedió cuatro imparables y una base por bolas, recetando además ocho ponches. Con esta labor en el montículo, el as diestro alcanzó los 1.015 abanicados vestidos con la franela neoyorquina.

El zurdo Ryan Yarbrough ingresó en funciones de relevo y completó tres entradas perfectas para anotarse su tercer juego salvado del año. La derrota recayó en el abridor de las aves, Kyle Bradish (7-12), quien admitió tres carreras limpias y ocho imparables en 5 2/3 innings de trabajo, en un encuentro donde la defensiva local cometió pifias que derivaron en dos anotaciones sucias en el tercer tramo.

A la ofensiva, la jornada no presentó mayores sobresaltos arbitrales luego de la polémica jugada del partido anterior en la que un batazo profundo de Pete Alonso fue sentenciado como foul. El inicialista mantuvo el buen ritmo al conectar un par de sencillos para extender a 12 su racha de juegos conectando de hit, la más prolongada en su carrera profesional.

Con este triunfo, los dirigidos por Aaron Boone sumaron su tercera victoria consecutiva y redujeron a cuatro juegos la distancia frente a los Rays de Tampa Bay, líderes de la División Este de la Liga Americana. Por su parte, los Orioles sumaron su cuarto descalabro en fila, perdiendo terreno en la lucha por el último boleto de comodín del circuito joven.

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