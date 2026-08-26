El parque temático de Dolly Parton en Tennessee seguirá abierto

Este 25 de agosto se confirmó la muerte de Dolly Parton a sus 80 años. Tras el anuncio, el parque temático de la estrella estadounidense en Tennessee cerró sus puertas, pero también anunciaron que seguirán con sus horarios normales a partir de este miércoles 26.

El parque y complejo turístico, conocido como Dollywood, compartió un comunicado en el que explican su decisión de abrir nuevamente sus puertas.

“En honor a su espíritu, Dollywood abrirá sus puertas el miércoles, tal como Dolly deseaba, recordando siempre a todos con su característico brillo: ‘El espectáculo debe continuar'”, dijo.

En el mismo comunicado que compartieron en su cuenta de Instagram, Eugene Naughton, presidente de Dollywood Parks & Resorts, declaró: “El corazón de Dolly era tan grande como las montañas que tanto amaba, y su compasión no conocía límites. Inspiró a generaciones a soñar en grande y a amar profundamente”.

También apuntó: “Su legado seguirá brillando en cada melodía cantada, cada sonrisa compartida y cada sueño encendido dentro de estas puertas”.

¿Desde cuándo existe Dollywood?

El legado musical de Dolly Parton es innegable, al igual que su aporte a la cultura estadounidense y su impacto en generaciones de todo el mundo. Además de su obra, también le sobreviven proyectos benéficos y de entretenimiento.

Uno de esos proyectos es el parque temático y complejo turístico, Dollywood, el cual es uno de los más importantes de todo Tennessee y su origen data de los años 80. Desde 1961, este lote de tierra ha sido un parque de atracciones, aunque en los 80 es que Parton pasó a ser copropietaria del lugar y con eso inició una nueva etapa para el espacio.

El 3 de mayo de 1986, tras una transformación del lugar, se abrieron oficialmente las puertas de Dollywood. Cuando adquirió esta propiedad, ubicada muy cerca de la casa donde creció, su visión era convertirla en un centro que homenajeara las costumbres, música, artesanía y forma de vida que se desarrollaron en la región montañosa de los Apalaches, al este de Estados Unidos.

Actualmente, Dollywood mantiene artesanos que trabajan en vivo dentro del parque, espectáculos de bluegrass y gospel, y los festivales de comida y música tradicional que organiza a lo largo del año. Incluso, en el lugar hay una réplica de la casa de infancia de Dolly Parton.

Además de un homenaje a su cultura, este parque también resume la historia de vida de Parton.

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