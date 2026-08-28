Dolly Parton dejó una canción lista para ser estrenada en 2046

Al mismo tiempo que las reproducciones de las canciones de Dolly Parton aumentan, se ha informado que la leyenda estadounidense dejó una canción para ser estrenada en unos años.

Lo que han explicado medios de comunicación como “Variety”, es que en el 2015 Parton y su equipo guardaron en una caja copias físicas de una canción nueva en dos formatos, casete y CD, y la caja luego fue enterrada en su hotel Dollywood en Tennessee. Ahora, también estará expuesta en el parque.

La indicación es que esta caja se mantenga cerrada hasta el 19 de enero de 2046, fecha en la que Parton habría cumplido 100 años. La caja en la que se encuentran las grabaciones se llama “Dream Box” y es también considerada como un homenaje a su tío Bill Owens.

En 2015, cuando Parton grabó la canción, se encargó de declarar a medios de comunicación la importancia de esperar por difundirla al mismo tiempo que no olvidarla: “Es una canción muy buena”, dijo.

También apuntó: “Supongo que probablemente se desintegrará, probablemente nadie la escuchará jamás. Eso es lo que me preocupa, pensar que será una canción que nadie escuchará si se pudre ahí antes de que la publiquen”.

Hay que recordar que este no es el único proyecto póstumo que ha quedado de Parton, pues se ha confirmado tras su muerte que el calendario del estreno de “Dolly: A True Original Musical” se mantendrá.

“Dolly: A True Original Musical” tendrá su preestreno el 7 de diciembre de 2026 y el estreno oficial está programado para el 19 de enero de 2027, día de cumpleaños de Parton. Este musical se podrá disfrutar en el St. James Theatre de Broadway, ubicado en 246 West 44th Street.

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