Harry Styles mencionó la boda de su ex Taylor Swift durante su concierto en el Madison Square Garden

El británico Harry Styles continúa cumpliendo con la programación de su histórica residencia en el Madison Square Garden de Nueva York y este sábado 29 de agosto sorprendió a todos al mencionar la boda de su expareja Taylor Swift, la cual se celebró en el mismo recinto hace unos meses.

Lo que reportaron los asistentes al show de este sábado es que, al final del concierto, el cantante agradeció a todos e hizo alusión a lo importante que es el Madison Square Garden durante toda su historia, especialmente este 2026.

“¡Estamos en el Madison Square Garden, la casa de los campeones mundiales New York Knicks!”, y tras una pausa, agregó: “Y también celebran bodas”. Hay que recordar que en junio los New York Knicks rompieron su racha de 53 años sin ganar el campeonato de la NBA. Además de eso, el 3 de julio, Taylor Swift y Travis Kelce celebraron su boda junto con cientos de invitados y lograron paralizar la ciudad.

Además del guiño a la boda de quien fue su pareja desde noviembre de 2012 hasta enero de 2013, Styles no dijo mucho más sobre la celebración. El cantante británico parece haber tenido una buena relación con la estrella pop, porque en su momento medios aseguraron que él estaba dentro de la lista de invitados de Swift y de Kelce, aunque no pudo asistir porque tenía fechas de la gira “Together, Together” en Londres, Inglaterra.

El show de este 29 de agosto es el tercero de los 30 shows que Styles tiene programados en el Madison Square Garden. Dio inicio a esta histórica residencia el pasado miércoles 26 de agosto, donde también aprovechó para rendir un homenaje a la recién fallecida Dolly Parton.

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