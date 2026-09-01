Presentan plan para luchar contra desigualdad en NYC: ¿mejorará vida de los neoyorquinos?

No hay que disfrazar las cosas: a pesar de que el mundo ve a la Ciudad de Nueva York como un lugar donde se mueve mucha riqueza, vivir en la Gran Manzana cada vez se ha vuelto más cuesta arriba para la gran mayoría.

Así lo sienten en carne propia 6 de cada 10 neoyorquinos, como Maritza González, a quienes a pesar de trabajar “como burros”, a veces en dos y hasta tres trabajos, las matemáticas para poder cubrir sus gastos y el costo de vida no les cuadran.

Y es que aunque Nueva York es conocida como la Ciudad de los rascacielos, donde el lujo y el derroche de algunos es pan de cada día, según la madre de familia colombiana, también es la Ciudad de la desigualdad, la inequidad y la pobreza. “Nueva York no es como la pintan en las películas. Aquí hay que partirse el lomo apenas para intentar sobrevivir y cada vez las cosas se ponen peores”.

La realidad es tan evidente, que según datos de la administración municipal, 62% de los neoyorquinos, es decir 5 millones de personas, no logra cubrir el costo de vida real, mientras que el 18% de los más vulnerables ni se acerca a poder lograrlo. Entre los latinos la cifra es aún más alta: 77.6% no puede cubrir el costo de vida.

La brecha anual promedio de recursos faltantes para poder sostenerse es de $39,603 dólares por familia. Y si se habla de niños, el 73% de los menores de la Gran Manzana, es decir 12 millones, viven en familias a las que no les alcanza el dinero para cubrir sus gastos. En el condado de El Bronx el dato es todavía más alarmante y afecta al 87% de los menores.

La esperanza de quienes no llegan a fin de mes es que las cosas cambien. La ilusión es que las autoridades municipales capoteen la problemática con medidas efectivas y, no pañitos de agua tibia. El sueño es darle un respiro a la mayoría de los neoyorquinos e incluso que permitan que finalmente haya más igualdad y que más familias puedan empezar a vivir bien, no solo a intentar subsistir en una ciudad que cada vez se pone más costosa. Miles ya han optado por buscar nuevos horizontes más allá de la también conocida como “Ciudad Gótica”.

Y siguiendo un mandato legal que los neoyorquinos ordenaron en las elecciones del 2022, donde aprobaron la creación de la Oficina de Equidad Racial y exigieron un plan de equidad racial para toda la ciudad, el alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdani, presentó este martes el primer Plan de Equidad Racial, que “busca identificar disparidades, actuar sobre sus causas subyacentes y medir el progreso” contra la desigualdad.

El proyecto, pretende organizar a las 45 agencias municipales para que usen los datos, evalúen las acciones actuales y creen iniciativas que ayuden a los neoyorquinos a tener vidas dignas y que puedan cubrir sus costos.

A pesar de las buenas intenciones del plan, la Ciudad ha sido honesta en advertir que “no constituye una respuesta definitiva ni una solución perfecta a la inequidad racial en la ciudad de Nueva York”, sino que se trata de “una base para el trabajo” que hay por delante.

El Plan final de equidad racial le apunta a tener, a largo plazo, “una Ciudad de Nueva York que ayude a cada neoyorquino a tener la oportunidad de prosperar, independientemente de su raza, identidad o código postal”.

Tiene como metas principales hacer que los niños y jóvenes reciban una educación pública de calidad que los prepare para sus carreras profesionales, un sistema de bienestar infantil equitativo que brinde apoyo a todas las familias y donde ningún niño viva en la pobreza y todos tengan seguridad económica.

Asimismo, el plan busca que todos los neoyorquinos vivan en viviendas seguras, dignas y asequibles, libres de condiciones peligrosas, que puedan llevar una vida plena y saludable, y que tengan acceso a conectividad a internet de calidad, fiable y asequible. Además, que se sientan seguros y protegidos en sus comunidades, independientemente del vecindario.

También se espera que aquellos neoyorquinos que pasan por el sistema de justicia penal puedan volver a recuperar sus vidas, que todos los empleados del gobierno local reciban una remuneración equitativa, que los negocios propiedad de minorías no sean subutilizadas en la contratación pública de la Ciudad y que se promueva y capacite a sus empleados y contratistas en principios antirracistas para garantizar que sus decisiones no perpetúen ni aumenten las desigualdades.

A pesar del reto que significa pasar de las palabras a las acciones, el alcalde Mamdani aseguró estar listo para trabajar en esa dirección y advirtió que reconoce que una de las principales problemáticas de la Gran Manzana es precisamente la inequidad.

“Nueva York es una de las ciudades más ricas del mundo. Sin embargo, demasiados trabajadores todavía no pueden costearse el alquiler, el cuidado de los niños, la alimentación, el transporte

o incluso disponer de tiempo para estar con sus familias”, dijo el mandatario al presentar el plan, tras agregar que la dura situación actual es el resultado de décadas de falta de inversión, exclusión y decisiones políticas que afectan más a comunidades negras e inmigrantes.

“Hoy presentamos el Plan Final de Equidad Racial para toda la Ciudad, el primero de su tipo en Nueva York. Y este plan proporciona al gobierno municipal un marco para analizar cómo las decisiones sobre vivienda, salud, oportunidades económicas, seguridad comunitaria, infraestructura y servicios públicos determinan los resultados en las distintas comunidades”, agregó el burgomaestre.

“Ahora se espera que las agencias municipales lo pongan en práctica, informen sobre los avances cada dos años y lo utilicen para guiar las políticas, las operaciones y la rendición de cuentas en todo el gobierno”, dijo Mamdani. “Identificar las disparidades nunca fue la parte difícil; eliminarlas, sí. Nos proponemos lograrlo y construir una ciudad donde cada neoyorquino tenga la oportunidad de vivir con dignidad y seguridad.

El Alcalde explicó además que el Plan de Equidad Racial “establece 8 objetivos para toda la ciudad, y refuerza los compromisos de 45 planes específicos de cada una de las agencias “. De igual manera, “crea un método más claro para medir si la acción gubernamental está realmente reduciendo las brechas que se identifiquen o no”.

Se pretende que para 2034 se aumente la adopción de banda ancha en los vecindarios con menor acceso a internet, ya que cerca del 30% de los hogares carece de una suscripción de banda ancha en casa, y este porcentaje es mayor en los hogares de personas negras, latinas, de bajos ingresos y adultos mayores.

En materia de desempleo, para el mismo año el objetivo es reducir las tasas entre las poblaciones negra, latina y asiático-estadounidense en comparación con las tasas de 2026, entre otras medidas, mediante la mejora de los resultados de los programas de desarrollo de la fuerza laboral.

En cuanto a vivienda, la meta es que para 2034 haya un aumento drástico en la creación de nuevas oportunidades de unidades asequible con un enfoque integral tanto para los hogares que desean mudarse como para aquellos que buscan permanecer en sus vecindarios.

La educación de la primera infancia, las mejoras de la calidad laboral para los trabajadores del sector del cuidado infantil, la educación desde jardín de infancia hasta el último año de secundaria, también son parte del plan.

Igualmente reducir las disparidades raciales en el acceso al transporte priorizando un servicio de autobuses más rápido, fiable y accesible y mejorar los resultados de salud relacionados con el embarazo enfocados en reducir la mortalidad materna.

Julie Su, Vicealcaldesa de Justicia Económica, sostuvo una reunión con medios étnicos, donde explicó los detalles del Plan Final de Equidad Racial y advirtió que la administración Mamdani está comprometida en encontrar maneras de mejorarle la vida a los neoyorquinos que han sido impactados por las desigualdades, principalmente inmigrantes latinos y comunidades negras.

“No existe justicia económica sin equidad racial. Demasiadas familias en nuestra ciudad no pueden cubrir sus necesidades básicas. Y cuando esas cargas recaen con mayor fuerza sobre comunidades que han enfrentado generaciones de desinversión y exclusión, el gobierno debe hacer más que asumir compromisos generales”, dijo la funcionaria.

“Debe medir el problema con claridad, identificar las causas con honestidad, diagnosticar dónde los sistemas fallan o contribuyen a las desigualdades y tomar mejores decisiones”, enfatizó. “Las agencias municipales ahora cuentan con un plan para abordar cómo las políticas públicas, la inversión pública y las prácticas de las agencias afectan a los neoyorquinos de manera distinta según su raza, vecindario, ingresos, idioma, discapacidad y estatus migratorio; todo ello mediante ocho objetivos generales para la ciudad y 45 compromisos específicos”.

La vicealcaldesa reiteró que el éxito del plan dependerá de la implementación y en exigir a las agencias que rindan cuentas por los resultados.

“La equidad racial no se logra con un documento guardado en un estante. Se alcanza cuando el gobierno cambia su forma de tomar decisiones y de responder a las necesidades de los neoyorquinos”, aseguró Su.

Finalmente, la funcionaria agregó que además de la coordinación continua entre las 45 agencias y la alineación de recursos y decisiones presupuestarias, la clave será la participación comunitaria continua y la evaluación periódica para determinar si las estrategias están generando resultados reales.

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