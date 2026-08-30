¿Costco para viajar? Cómo funciona el servicio que ofrece hoteles, cruceros y autos con beneficios exclusivos

Costco no solo vende alimentos, electrodomésticos y productos para el hogar. La cadena también cuenta con Costco Travel, una agencia de viajes exclusiva para sus socios que permite reservar vacaciones, hoteles, cruceros, autos de alquiler y otras experiencias.

El servicio está disponible para miembros de Costco residentes en Estados Unidos y funciona con una lógica similar a la de los almacenes: la compañía negocia tarifas y beneficios con proveedores seleccionados y luego los ofrece exclusivamente a sus socios.

Esto no significa que Costco Travel vaya a ser siempre la opción más barata. Sin embargo, en determinados viajes puede resultar especialmente competitivo porque combina el precio con beneficios adicionales, como Costco Shop Cards, créditos en hoteles, traslados, conductores adicionales gratuitos en alquileres de autos o recompensas para socios Executive.

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¿Qué es Costco Travel y quién puede usarlo?

Costco Travel es la agencia de viajes de Costco. A diferencia de Expedia, Booking o Kayak, no está abierta al público en general. Para reservar es necesario tener una membresía válida de Costco y residir en Estados Unidos.

No hace falta ser miembro Executive: también pueden utilizar el servicio quienes tienen una membresía Gold Star o Business. La membresía Gold Star cuesta actualmente $65 al año, mientras que Executive cuesta $130 anuales.

Incluso es posible reservar sin crear previamente una cuenta específica de Costco Travel: el sistema permite identificarse utilizando el número de membresía y el apellido.

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Qué puedes reservar con Costco Travel

El catálogo es mucho más amplio de lo que muchos socios conocen. Actualmente Costco Travel permite buscar y reservar:

Paquetes de vacaciones.

Hoteles.

Cruceros.

Alquiler de autos.

Vacaciones en Disney y Universal.

Viajes guiados.

Tours y excursiones.

Paquetes con vuelos.

Destinos de playa y resorts all-inclusive.

Entre los destinos disponibles aparecen México, Caribe, Hawaii, Florida, Europa, Costa Rica, Tahití, Fiji y numerosas ciudades de Estados Unidos.

Los paquetes pueden ser donde más se nota el ahorro

Una de las fortalezas de Costco Travel es los vacation packages. En lugar de pagar cada componente por separado, Costco combina alojamiento con elementos como vuelos, alquiler de auto, traslados, entradas a parques o beneficios dentro del hotel.

Por ejemplo, algunos paquetes actuales incluyen traslados privados, impuestos del hotel y Costco Shop Cards digitales, mientras que otros incorporan créditos para restaurantes o spa.

Costco señala que los vuelos pueden añadirse a la mayoría de sus paquetes y que, en determinados casos, comprar alojamiento y pasaje juntos puede ofrecer un mejor precio o valor adicional.

La clave es mirar el precio final y no solamente la tarifa inicial del hotel.

Los cruceros tienen un beneficio especialmente atractivo

Los cruceros son una de las categorías donde Costco Travel puede resultar más interesante. Actualmente la compañía entrega una Digital Costco Shop Card con cada crucero reservado a través de Costco Travel.

Además, algunas promociones agregan:

Crédito para gastar a bordo.

Descuentos en la tarifa.

Ahorro para el segundo pasajero.

Beneficios exclusivos para determinadas categorías de camarote.

Shop Cards adicionales.

Costco trabaja con compañías como Royal Caribbean, Celebrity Cruises, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises, Carnival, Holland America y Disney Cruise Line, entre otras.

Por eso, antes de reservar directamente con una naviera, puede valer la pena comparar el precio final más el valor de la Shop Card y otros beneficios.

Alquilar un auto puede ser otro de sus puntos fuertes

Costco Travel tiene un buscador específico de alquiler de vehículos y trabaja con compañías como Alamo, Avis, Budget y Enterprise. Uno de sus beneficios habituales es que un conductor adicional puede quedar exento del cargo en las ubicaciones participantes.

Además, las reservas online de autos generalmente permiten reservar sin pagar por adelantado, pagar al retirar el vehículo y cancelar gratuitamente la reserva online.

Esto permite aplicar una estrategia útil: reservar cuando aparece una buena tarifa y volver a consultar más adelante. Si el precio baja y las condiciones lo permiten, se puede cancelar y realizar una nueva reserva.

Costco acaba de agregar descuentos del 15% en tours y actividades

Una de las novedades más importantes de 2026 es la alianza entre Costco Travel y Viator. Desde junio, los socios estadounidenses tienen acceso a más de 400,000 tours, entradas, excursiones y experiencias en distintos lugares del mundo con un descuento exclusivo del 15%.

Entre las experiencias disponibles aparecen:

Excursiones.

Cruceros al atardecer.

Clases de cocina.

Catas de vinos.

Tours en bicicleta.

Senderismo.

Entradas y pases para atracciones.

Opciones para evitar filas.

El descuento se aplica a las experiencias disponibles mediante la plataforma vinculada desde Costco Travel.

Hay una salvedad para los socios Executive: por ahora, estas reservas de Viator no cuentan para la recompensa anual del 2%.

Los miembros Executive pueden recuperar el 2% del viaje

Aquí aparece otra diferencia importante. Los socios Costco Executive obtienen aproximadamente un 2% de recompensa anual sobre las compras elegibles realizadas directamente mediante Costco Travel, una vez completado el viaje.

En determinadas ofertas de Costco Travel se especifica un máximo anual de $1,250 para esa recompensa. Por ejemplo, si una familia reserva $5,000 en gastos elegibles de viaje, una recompensa del 2% representaría alrededor de $100, siempre que se cumplan las condiciones.

No todo el costo cuenta para la recompensa. Quedan fuera determinados impuestos, cargos, propinas, seguros, excursiones de terceros, equipaje, upgrades y otros extras.

Costco Travel no siempre será más barato

Este es probablemente el punto más importante. Tener una membresía no significa que debas reservar automáticamente a través de Costco.

Un hotel puede tener una tarifa más barata directamente. Una aerolínea puede lanzar una promoción. Y una agencia online puede ofrecer un precio inferior en una fecha concreta.

Por eso, la comparación correcta debería incluir:

Precio de Costco Travel + beneficios incluidos + Shop Card + recompensa Executive, frente al precio final de reservar directamente o por otra plataforma.

Un paquete de Costco que cuesta $100 más puede terminar siendo mejor negocio si incluye un traslado de $100, una Shop Card de $200 y desayuno.

Y también puede ocurrir lo contrario.

Puedes ver: Cómo buscar vivienda con la ayuda de la inteligencia artificial: ejemplos de prompts

Hay una desventaja con los puntos de los hoteles

Quienes participan activamente en programas de fidelidad deben prestar atención. Costco advierte que las estancias de hotel incluidas dentro de un paquete no son elegibles para programas de lealtad, puntos o beneficios del hotel.

Esto puede importar mucho para viajeros con estatus elite en Marriott, Hilton, Hyatt u otras cadenas.

Por ejemplo, un ahorro de $100 podría no compensar perder puntos, desayuno gratuito, upgrades o noches válidas para mantener el estatus.

Qué mirar antes de reservar

Costco destaca su sistema de precios transparentes, pero algunos costos siguen dependiendo del proveedor y del viaje.

En hoteles, los impuestos suelen estar incluidos en el precio de los paquetes, aunque pueden existir resort fees adicionales. En cruceros, determinadas tasas portuarias, impuestos, propinas y otros cargos pueden quedar fuera de la tarifa inicial.

También pueden existir penalidades por modificar o cancelar paquetes, dependiendo del hotel, aerolínea, crucero u otro proveedor.

Por eso conviene revisar siempre:

Qué está incluido.

Qué se paga en destino.

Condiciones de cancelación.

Resort fees.

Equipaje.

Traslados.

Valor y fecha de entrega de la Shop Card.

Cómo usar Costco Travel para intentar viajar más barato

La mejor estrategia no consiste en buscar solamente un “precio Costco”. Primero conviene definir exactamente el viaje y consultar cuánto costaría reservar por separado hotel, vuelos, auto y actividades. Después se compara ese total con el paquete de Costco.

También vale la pena buscar productos identificados como Kirkland Signature o Buyer’s Choice, ya que Costco los presenta como ofertas seleccionadas con ahorros o beneficios adicionales. En cruceros, estas tarifas pueden incluir extras que no aparecen en una reserva estándar.

Y si el viaje requiere auto, comparar Costco Travel resulta especialmente sencillo porque la posibilidad de cancelar algunas reservas sin costo permite seguir monitoreando precios.

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¿Vale la pena Costco Travel?

Para quien ya paga una membresía de Costco, sí vale la pena incluirlo siempre entre las plataformas que se comparan antes de reservar un viaje. No porque garantice automáticamente el precio más bajo, sino porque puede combinar tarifas negociadas con beneficios difíciles de ver únicamente mirando el costo inicial: Shop Cards, créditos, traslados, conductor adicional sin cargo y recompensa Executive.

En cruceros, alquiler de autos, resorts y paquetes familiares es donde puede resultar especialmente atractivo.

Y, desde 2026, existe una razón adicional para consultarlo: el descuento del 15% en más de 400,000 tours y actividades de Viator, que permite utilizar Costco Travel incluso cuando el vuelo o el hotel se reservaron por otra vía.

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