Del vaso bearista al Pumpkin Spice Latte: todo sobre la nueva colección de Starbucks con Snoopy

Luego del éxito de los vasos bearistas en todas sus versiones, Starbucks acaba de anunciar que, para celebrar la llegada del otoño, trae una nueva colección inspirada en el icónico Pumpkin Spice Latte en colaboración con Snoopy, que incluye un vaso de colección del famoso personaje.

Se trata de una campaña que coincide con el 60.º aniversario del especial «It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown», que incluye vasos térmicos, accesorios y peluches de Snoopy que combinan elementos de ambas marcas para un total de 10 artículos.

Starbucks se prepara para lanzar esta campaña global a partir del 15 de septiembre hasta agotar existencias en las cafeterías de Estados Unidos, Canadá y Europa.

La magia detrás de la colaboración

La vicepresidenta sénior de Experiencia Global de Producto en Starbucks, Dana Pellicano, explica que esta colaboración “reúne estas tradiciones en una colección diseñada para celebrar la alegría de la temporada, y nos entusiasma compartirla con nuestros clientes”.

Destaca que el vaso de cristal para bebidas frías de Snoopy es una incorporación especial a la colección, que sin duda se convertirá en un recuerdo preciado tanto para los fans de Starbucks como para los de Peanuts.

Mientras que la vicepresidenta sénior de Asuntos Internacionales de Peanuts Worldwide, Lisa Silverman Meyers, señala: “Al igual que Linus, espero con ansias la llegada de la Gran Calabaza cada año por estas fechas. Y como fanática del Pumpkin Spice Latte (leche de avena, crema batida), estoy encantada de volver a trabajar con la maravillosa gente de Starbucks para dar vida a este programa”.

Las tres piezas estrella de la temporada

La colección completa incluye 10 productos; sin embargo, hay tres que acaparan la atención y son los siguientes:

Vaso de Vidrio Snoopy : Un vaso para bebidas frías que incluye una pajita de Woodstock , diseñado para coleccionistas con un precio de $39.95.

: Un que incluye una pajita de , diseñado para coleccionistas con un precio de $39.95. Taza Fría de Acero Inoxidable : Presenta a Lucy™ y Snoopy™ compartiendo un momento de taza por $32.95.

: Presenta a Lucy™ y Snoopy™ compartiendo un momento de taza por $32.95. Vaso Térmico Great Pumpkin™: Con ilustraciones de Snoopy™ y Woodstock™, disponible por $32.95.

Más accesorios y coleccionables imperdibles

Además, estarán disponibles otros artículos como:

Vaso para bebidas frías de Snoopy : Con una capacidad de 24 onzas, presenta a The Great Pumpkin y divertidas imágenes otoñales para celebrar con todo el espíritu de la temporada por $27.95.

: Con una capacidad de 24 onzas, presenta a The Great Pumpkin y divertidas imágenes otoñales para celebrar con todo el espíritu de la por $27.95. Taza de cerámica Peanuts : Un modelo de 14 onzas (414 ml) que revela a un Snoopy sorpresa con cada sorbo, ideal para esos momentos acogedores, con un precio de $29.95.

: Un modelo de 14 onzas (414 ml) que revela a un Snoopy sorpresa con cada sorbo, ideal para esos momentos acogedores, con un precio de $29.95. Vaso térmico de acero inoxidable : Pieza de 16 onzas (473 ml) adornada con un dije de Woodstock y un Snoopy bailando para alegrar tu rutina diaria por $32.95.

: Pieza de 16 onzas (473 ml) adornada con un dije de y un Snoopy bailando para alegrar tu rutina diaria por $32.95. Accesorios y coleccionables: La línea se completa con un tierno peluche de Snoopy ($34.95), un colgante para bolso ($16.95), un minibolso ($29.95) y un juego de pines esmaltados ($14.95), perfectos para regalar y coleccionar.

Un legado que cruza generaciones

Esta colaboración llega justo para el otoño, con una conexión de Peanuts, creada por Charles M. Schulz, que se inició en 1950. Snoopy forma parte de la cultura estadounidense desde la creación de la marca, que surgió entre WildBrain (anteriormente DHX Media, junto a Sony Music Entertainment Japan y la familia Schulz).

Se ha mantenido en el paso del tiempo a través de productos y exhibiciones, manteniendo viva la conexión emocional con sus fans a nivel global.

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