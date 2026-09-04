Sobrina de Dolly Parton explica por qué la cantante decidió ocultar su diagnóstico de cáncer

Jada Star, sobrina de la fallecida cantante Dolly Parton, explicó la razón por la cual la estrella musical decidió mantener en secreto su diagnóstico de cáncer hasta el día de su muerte, el pasado 25 de agosto de 2026.

En una entrevista con el programa Extra, Jada Star sobre el diagnóstico de cáncer de Dolly Parton y la razón para no hacer pública su lucha contra esta enfermedad.

“Nunca quiso preocupar a nadie. Así que creo que fue solo un shock”, explicó Star, según recogió People. Star, quien también es una talentosa cantante, aseguró que la familia optó por resguardar la intimidad del proceso médico. “Mantuvimos todo eso bastante privado”, señaló.

Star, hija de Freida, la hermana menor de Dolly, aseguró que el proceso de duelo tras la muerte de la cantante ha sido “realmente difícil” y “muy surrealista”. Sin embargo, señala que las muestras de afecto que han recibido por parte de los fans de la legendaria cantante country le han ayudado a la familia a sobrellevar la pérdida.

La cantante compartió el consejo que cree que le daría en vida Dolly Parton a su familia en medio de este difícil momento. “También nos diría que empecemos a secarnos las lágrimas y a tratar de volver al trabajo y amarnos mucho los unos a los otros. No puedo recordar una vida sin ella”, dijo Star.

El pasado 25 de agosto, el sobrino de Dolly Parton, Brian Seaver, publicó un video anunciando la muerte de la legendaria cantante country. La artista falleció a los 80 años en Nashville, el lugar que fue su hogar durante más de medio siglo.

Luego del anuncio, los representantes de Dolly Parton publicaron un comunicado en el que anunciaban que la cantante falleció a causa del cáncer, aunque no especificaron qué tipo de cáncer.

“Nuestra amada Dolly Parton dedicó su vida y su carrera a llevar alegría, risas, esperanza e integridad a todo lo que tocó”, indicó el comunicado de sus representantes cuando se reveló el deceso. “Después de enfrentar valientemente una breve batalla contra el cáncer, Dolly dejó su vida terrenal hoy en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center rodeada de sus seres queridos”.

Dolly Parton fue enterrada en una ceremonia privada en el cementerio Woodlawn Memorial Park and Mausoleum de Nashville, a la que solo asistieron familiares directos. La cantante fue enterrada junto a su esposo, Carl Dean, con quien estuvo casada casi 60 años y que había muerto en 2025 a los 82 años.

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