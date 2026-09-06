Los tres tipos de beneficios del Seguro Social que hay y quiénes pueden pedirlos

El Seguro Social no se limita a entregar pagos a quienes dejan de trabajar por su edad. El programa también brinda protección económica a trabajadores con determinadas discapacidades y a las familias de personas fallecidas que cumplían con los requisitos para recibir beneficios.

En términos generales, existen tres grandes categorías: beneficios de jubilación, discapacidad y sobrevivientes.

Para tener derecho a los pagos por el propio historial laboral, normalmente se requieren 40 créditos de trabajo, aunque una discapacidad o fallecimiento a una edad temprana puede permitir calificar con menos.

En 2026, cada crédito se obtiene al generar $1,890 en ingresos laborales y pueden acumularse hasta cuatro por año.

1. Beneficios de jubilación

Los trabajadores pueden comenzar a solicitar sus beneficios de jubilación desde los 62 años, siempre que hayan acumulado al menos 40 créditos.

El monto depende, entre otros factores, del promedio de ingresos mensuales ajustados de los 35 años con mayores ganancias y de la edad elegida para comenzar a cobrar.

La edad plena de jubilación es de 66 años para quienes nacieron entre 1943 y 1954.

Para los nacidos de 1955 a 1959 aumenta gradualmente, mientras que es de 67 años para los nacidos en 1960 o posteriormente.

Solicitar antes de alcanzar esa edad reduce los pagos.

Además, algunos familiares pueden recibir beneficios utilizando el historial del trabajador.

Esto puede incluir cónyuges, determinados excónyuges cuyo matrimonio duró al menos 10 años, hijos menores de 18 años –o hasta 19 si siguen en preparatoria– y, bajo ciertas condiciones, hijos que desarrollaron una discapacidad antes de los 22 años.

2. Beneficios por discapacidad

Esta modalidad está dirigida a adultos de 18 años o más que no pueden trabajar debido a una discapacidad física o mental que se espera dure por lo menos 12 meses o provoque la muerte.

No siempre es necesario acumular 40 créditos: la cantidad requerida puede variar dependiendo de la edad que tenía la persona cuando quedó discapacitada.

El monto se determina utilizando el promedio de ingresos obtenidos durante la vida laboral.

Al presentar la solicitud, la persona debe proporcionar información sobre sus empleos y condición médica, junto con la documentación correspondiente.

La Administración del Seguro Social evalúa el caso y, si rechaza la solicitud, existe la posibilidad de pedir una reconsideración o apelar ante un juez de derecho administrativo.

Cónyuges, algunos excónyuges e hijos también pueden calificar para recibir pagos con base en el historial del trabajador discapacitado, dependiendo de su edad y circunstancias familiares.

3. Beneficios para sobrevivientes

El tercer grupo protege a determinados familiares cuando fallece un trabajador que calificaba para el Seguro Social.

Un cónyuge sobreviviente puede solicitar estos beneficios desde los 60 años, o desde los 50 si tiene una discapacidad.

También puede hacerlo a cualquier edad si cuida a un hijo del trabajador fallecido que sea menor de 16 años o tenga una discapacidad.

Los excónyuges pueden calificar bajo reglas similares si el matrimonio duró al menos 10 años y no se han vuelto a casar.

También pueden recibir beneficios los hijos menores de 18 años, hasta los 19 si continúan en preparatoria, y los hijos de cualquier edad cuya discapacidad haya comenzado antes de los 22.

Incluso los padres del trabajador fallecido podrían ser elegibles si este cubría al menos 50% de su manutención antes de morir.

Así, el Seguro Social funciona como una protección que puede extenderse mucho más allá de la jubilación y alcanzar a trabajadores y familiares en diferentes etapas y circunstancias de la vida.

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