La gasolina en EE.UU. vuelve a los $4 por galón y golpea el bolsillo de millones de familias

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos volvió a superar la barrera de los $4 por galón el lunes 20 de julio, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA), impulsado por el alza en el precio del petróleo tras la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

Este repunte llega en plena temporada de vacaciones de verano y presiona el presupuesto de millones de familias que ya destinan más dinero a viajes y traslados en estas semanas.

Después de varias semanas de alivio donde los precios parecían estabilizarse, el promedio nacional aumentó 13 centavos por galón en solo siete días. En estados como California, donde el precio es más alto a nivel nacional, ya supera los $5.50 por galón, lo que puede provocar una nueva escalada de precios en otros rubros de la economía en los próximos días.

¿Por qué la gasolina se disparó otra vez esta semana?

El repunte ocurre luego de que el gobierno estadounidense intensificó el lunes los ataques aéreos contra Irán, que respondió atacando aliados estadounidenses en la región. Ese choque interrumpió de nuevo el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz, una vía por la que en tiempos de paz circula aproximadamente una quinta parte del crudo mundial.

El crudo Brent, el referente internacional, osciló el lunes entre $86 y $91 dólares por barril, frente a los cerca de $72 dólares de principios de julio. Cualquier alza en su costo llega al surtidor de gasolina en cuestión de días.

Hace apenas un año, en el verano de 2025, los conductores pagaban un promedio de $3.14 dólares por galón. Es decir, una diferencia de cientos de dólares adicionales al año para cualquier familia que dependa de su vehículo para ir al trabajo.

Lo que cuesta realmente la gasolina para los conductores en distintos estados

El precio de $4 dólares es un promedio nacional. Sin embargo, hay diferencias enormes entre estados. California lidera con casi $5.50 dólares por galón, seguida de Hawaii con $5.42 y el estado de Washington con $5.01, de acuerdo con datos de AAA.

En contraste, estados como Indiana y Misisipi promedian precios entre $3.35 y $3.57 dólares. Esa brecha se debe a factores como impuestos estatales y cercanía a refinerías. En el caso de Nueva York, el precio promedio este jueves 23 de julio, tres días después del pico nacional, es de $4.15 dólares por galón y de $4.155 en Nueva Jersey. Ambos estados están por encima del promedio nacional de $4.091 dólares ese mismo día.

En Nueva York, el precio del combustible está 7.6% por encima del promedio nacional, y el diésel promedia $5.48 dólares por galón, lo que refuerza el impacto en el costo de transporte de mercancías en la zona metropolitana. A principios de julio, Nueva York ya figuraba entre los 10 mercados más caros del país, empatada con Washington D.C. e Illinois en $4.08 dólares por galón.

El diésel, la amenaza silenciosa detrás de los precios de comida

Un dato que también es alarmante por su efecto directo en la inflación, es el precio del diésel, cuyo promedio nacional este lunes fue de casi $5.11 dólares por galón, frente a $4.88 dólares apenas la semana anterior.

El incremento es relevante porque aumenta los costos de operación de los camiones que transportan comida y materiales de construcción. Cuando sube el combustible, el incremento se refleja en el precio de los alimentos en el supermercado.

Los hogares estadounidenses han pagado en conjunto casi $71,100 millones de dólares adicionales solo en gasolina y diésel desde que comenzó el conflicto, de acuerdo con un rastreador de la Universidad Brown citado por Associated Press.

La Casa Blanca promete que los “precios se desplomarán” pronto

La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, aseguró el lunes que “los precios del petróleo y la gasolina se desplomarán de nuevo a niveles previos al conflicto” a medida que el ejército degrade la capacidad de Irán de interrumpir el comercio en Ormuz. Rogers añadió que el presidente Donald Trump “sigue comprometido con desatar el dominio energético estadounidense, recortar costos y poner más dinero de vuelta en los bolsillos de las familias estadounidenses trabajadoras”.

Sin embargo, analistas de S&P Global Energy advirtieron que los cruces de embarcaciones por Ormuz disminuyeron 50% la semana pasada en comparación con la semana anterior. “El continuo predominio de embarcaciones vinculadas a Irán y sancionadas sugiere que los armadores convencionales siguen siendo cautelosos a la hora de transitar la vía fluvial”, señalaron.

Para muchas familias, esa incertidumbre en el Estrecho se traduce en un nuevo periodo de precios volátiles antes de cualquier alivio real. S&P Global Energy estimó en junio que no espera que la producción petrolera del Golfo Pérsico se recupere al menos hasta el primer trimestre de 2027.

¿Qué pueden hacer los conductores mientras dura la volatilidad?

A nivel individual, algunas estrategias pueden ayudar a conseguir combustible a un precio más razonable, de hasta 20 o 30 centavos por galón, una diferencia que se multiplica al hacer trayectos frecuentes. Aplicaciones de rastreo de precios y programas de lealtad de cadenas de gasolineras también ayudan a amortiguar el golpe semanal.

Para quienes dependen del auto para trasladarse diariamente, agrupar mandados y evitar viajes innecesarios puede representar un ahorro mensual considerable mientras se estabiliza el mercado.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el nuevo aumento en el precio de la gasolina

¿Por qué subió la gasolina a $4 dólares por galón en julio de 2026?

El alza responde a la intensificación de ataques entre Estados Unidos e Irán, que volvió a interrumpir el flujo de petróleo por el estrecho de Ormuz y disparó el precio del crudo.

¿Cuánto cuesta la gasolina en cada estado de EE.UU.?

California promedia casi $5.50 dólares, Hawaii $5.42 y Washington $5.01, mientras que Indiana y Misisipi rondan los $3.35 a $3.57 dólares por galón. En Nueva York y Nueva Jersey, el precio es de $4.15, encima del promedio nacional.

¿El diésel también subió de precio?

Sí, el diésel promedió $5.11 dólares por galón el lunes, frente a $4.88 dólares la semana anterior, lo que eleva los costos de transporte de alimentos.

¿Qué dice la Casa Blanca sobre el alza de precios?

La portavoz Taylor Rogers afirmó que los precios “se desplomarán de nuevo a niveles previos al conflicto” conforme se degrade la capacidad de Irán de interrumpir el comercio en Ormuz.

¿Cuánto han pagado de más los hogares estadounidenses desde que comenzó el conflicto?

Casi $71,100 millones de dólares adicionales en gasolina y diésel desde el inicio de la guerra, según un rastreador de la Universidad Brown.

¿Cuándo podrían bajar los precios de nuevo?

Expertos de S&P Global Energy no esperan que la producción del Golfo Pérsico se recupere plenamente antes del primer trimestre de 2027.

Conclusión

Si los combates en Irán se prolongan durante el verano, es probable que el precio en el surtidor siga aumentando y afecte los precios de la comida y el transporte para millones de familias hispanas. La lección de este vaivén es que el alivio de junio, cuando el galón cayó por unos días por debajo de $4 dólares, puede desaparecer en cuestión de días si la tensión en Ormuz no se resuelve de forma definitiva.

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