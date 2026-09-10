NYC tendrá 20 días de alerta por tráfico: estas son las fechas que debes evitar en 2026

Si tienes pensado conducir por la ciudad de Nueva York durante las próximas semanas, quizá sea mejor dejar el automóvil en casa.

El Departamento de Transporte de la ciudad (NYC DOT) identificó 20 días de 2026 en los que se espera un tráfico especialmente lento, con varios de ellos concentrados en septiembre por la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La dependencia publicó su calendario de Gridlock Alert Days, jornadas en las que el volumen de vehículos, las restricciones de circulación, las actividades especiales y los cierres de calles pueden provocar congestionamientos extraordinarios. Para quienes necesitan desplazarse por Manhattan, las autoridades recomiendan planificar con anticipación y utilizar el transporte público.

La primera tanda de alertas viales llegará del lunes 21 al viernes 25 de septiembre, coincidiendo con la semana de la Asamblea General de la ONU. Durante esos días, la presencia de delegaciones internacionales, caravanas oficiales, medidas de seguridad y cierres temporales pueden alterar de manera significativa la circulación habitual.

La semana de la ONU será especialmente complicada

El tráfico se concentrará con mayor intensidad en Midtown, una de las zonas más transitadas de Manhattan. De acuerdo con las previsiones del NYC DOT, las velocidades promedio durante la Asamblea General podrían reducirse a entre 4 y 6 millas por hora (entre 6.4 y 9.7 km/h).

En algunos de los días más congestionados del año, la velocidad promedio en Midtown puede caer incluso por debajo de las 4 millas por hora, eso significa que trayectos que normalmente pueden realizarse en automóvil en pocos minutos podrían prolongarse considerablemente.

Circular cerca del edificio de la ONU cuando hay Asamblea podría significar muchos más minutos en el tráfico. (Jeenah Moon/AP)

El comisionado del NYC DOT, Mike Flynn, reconoció que NYC recibe tradicionalmente a la Asamblea General de la ONU como uno de sus acontecimientos internacionales más importantes, pero pidió a residentes y visitantes evitar el automóvil durante esa semana.

La recomendación no se limita a quienes tienen como destino las inmediaciones de las Naciones Unidas. Los cierres y desvíos pueden repercutir en calles cercanas y generar un efecto dominó sobre otras arterias de Manhattan.

Para quienes necesitan acudir a trabajar, hacer compras, llegar a una cita o trasladarse hacia otra zona de la ciudad, las autoridades aconsejan revisar las condiciones del servicio antes de salir y considerar alternativas como el metro, los autobuses y otros medios de transporte.

Más alertas llegarán durante noviembre y diciembre

La Asamblea General no será el único periodo complicado para los conductores. El NYC DOT también incluyó en su calendario varias fechas de noviembre y diciembre, cuando las compras navideñas, el turismo y las actividades relacionadas con las fiestas suelen incrementar el número de personas y vehículos en las calles.

Las siguientes alertas comenzarán el 18 y 19 de noviembre, y continuarán el 24 de noviembre, justo antes de Thanksgiving Day.

En diciembre se concentra la mayor cantidad de jornadas de advertencia. Las fechas señaladas son el 2, 3 y 4 de diciembre; después, el 8, 9, 10 y 11; y nuevamente el 15, 16, 17 y 18. El calendario termina con una última alerta el miércoles 23 de diciembre, apenas 2 días antes de Navidad.

En total, el listado contempla 20 jornadas de Gridlock Alert durante el resto de 2026. Aunque la intensidad del tráfico puede variar de un día a otro y depender de la zona, la advertencia pretende que los conductores sepan de antemano cuándo es más probable encontrar calles saturadas y restricciones adicionales.

Para los residentes de NYC, conocer estas fechas puede ser especialmente útil al momento de programar desplazamientos por Manhattan. La ciudad espera que los residentes y visitantes tomen sus precauciones para reducir los retrasos y evitar quedar atrapados en zonas afectadas por cierres o desvíos.

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