Conmoción en Brooklyn por el asesinato de dos hombres en un parque infantil

Dos hombres fueron disparados fatalmente dentro de un parque infantil ubicado en Brooklyn, lo que llevó a una investigación por doble homicidio por parte del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Los oficiales respondieron a los informes de un tiroteo cerca de las 10:23 de la noche dentro del parque infantil Howard Playground, cerca de Mother Gaston Boulevard y Glenmore Avenue en Brownsville.

Cuando llegaron las autoridades, hallaron a Deon Miller, de 33 años, con una herida de bala en el cuello, y a Antoine Utsey, de 35 años, con heridas de bala en el pecho y el tobillo.

Los paramédicos trasladaron a Miller al Centro Médico Interfaith, donde fue declarado muerto. Además, llevaron a Utsey al Centro Médico del Hospital Universitario One Brooklyn Health-Brookdale; murió a causa de las heridas provocadas, informó Fox 5 NY.

Hasta el sábado en la mañana, la policía señaló que no disponía de información adicional sobre el caso. NYPD no ha hecho arrestos hasta el momento.

El parque infantil está localizado dentro del complejo Howard Houses, un proyecto urbanístico de NYCHA.

La comisaría número 73, que abarca Brownsville, había registrado cinco homicidios este año hasta el 6 de septiembre, en comparación con los tres registrados en la misma fecha de 2025, de acuerdo con los datos más recientes del NYPD.

Se pide a cualquier persona del público que tenga información sobre la balacera que se comunique con el Departamento de Policía de Nueva York.

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