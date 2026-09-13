Té negro: propiedades, beneficios respaldados por la ciencia y precauciones

El té negro es una de las bebidas más populares del mundo junto con el agua y el café. Aunque todas las variedades provienen de la misma planta (Camellia sinensis), consumirlo a diario aporta antioxidantes, apoya la salud cardiovascular y ayuda a mantener la saciedad. La diferencia principal radica en su elaboración: sus hojas son enrolladas, secadas y fermentadas por más tiempo.

La nutrióloga y tecnóloga en alimentos, Mónica Acha, aclara que, aunque gran parte de la evidencia científica suele centrarse en el té verde, el té negro ofrece un perfil nutricional igual de valioso para la rutina diaria.

¿Cuál es la principal diferencia entre las variedades de té?

Aunque solemos asociar la palabra té con cualquier infusión o mezcla de hierbas, lo cierto es que proviene de una planta específica. Elaborar esta bebida caliente nos brinda una sensación de saciedad, ayuda a mejorar la hidratación y facilita la gestión de la ingesta de alimentos a lo largo del día.

Las bebidas calientes son grandes aliadas metabólicas. Tomar una buena taza de té, una infusión, un caldo o agua con limón a media mañana o a media tarde resulta ideal para evitar el picoteo entre comidas.

Proceso de elaboración y sabor del té negro

El proceso de fermentación prolongada le otorga al té negro su color oscuro y un aroma profundo. Se puede comprar en bolsitas o a granel, donde se aprecian pequeñas hebras o bolitas oscuras fruto de esa larga oxidación.

“Tienen el mismo origen que el té verde, pero este último presenta un tono mucho más claro al no pasar por ese proceso de fermentación”.

Esta maduración le confiere un sabor amargo e intenso. Cuanto más tiempo pasa infusionando, más amargo se vuelve, un aspecto clave a controlar para evitar añadir azúcares añadidos. Sus notas robustas recuerdan al café, por lo que es una opción perfecta para los amantes del café que buscan tomar té negro sin endulzar.

Perfil nutricional: Mitos y realidades

Si bien es la tercera bebida más consumida globalmente, destaca por sus componentes activos:

Es una bebida rica en antioxidantes (teaflavinas y rubiginas).

(teaflavinas y rubiginas). Contiene taninos y compuestos con acción antiinflamatoria.

Beneficios del té negro según la ciencia

El té negro es rico en antioxidantes que ayudan a aliviar la inflamación. Crédito: Shutterstock

Un estudio publicado en PubMed sobre los efectos beneficiosos del té negro para la salud: una revisión narrativa de ensayos clínicos revela que su perfil es rico en polifenoles, los cuales actúan como antioxidantes y participan activamente en procesos relacionados con la reducción de la inflamación y la salud vascular.

La evidencia respalda explorar el té negro como una bebida funcional con potencial terapéutico. Incorporar apenas 100 mg/día (menos de una taza estándar) dentro de un estilo de vida saludable aporta beneficios sustanciales, sugiere el estudio.

Retraso del envejecimiento celular: Combate y neutraliza los radicales libres generados en el metabolismo.

Combate y neutraliza los generados en el metabolismo. Salud cardiovascular: Diversos estudios observacionales sugieren que ayuda a reducir el colesterol LDL (malo).

Diversos estudios observacionales sugieren que ayuda a (malo). Estimulante suave: Aporta teína (químicamente idéntica a la cafeína). Su efecto estimulante es progresivo y leve, por lo que se tolera mejor: una taza (200 ml) aporta agua y teína de forma más diluida que un café expreso (60-70 ml).

Aporta (químicamente idéntica a la cafeína). Su es progresivo y leve, por lo que se tolera mejor: una taza (200 ml) aporta agua y teína de forma más diluida que un café expreso (60-70 ml). Prevención metabólica: Su consumo regular se asocia con una menor incidencia de diabetes tipo 2 y favorece la actividad metabólica.

¿Cómo y cuándo tomarlo diariamente?

La experta advierte que para aprovechar sus propiedades, no hace falta tomar litros de líquido al día; la clave está en la constancia a largo plazo.

Por la mañana: Momento ideal para tomar té negro y aprovechar su efecto activador.

Por la tarde: Es preferible optar por té verde o infusiones sin teína para no alterar el descanso nocturno.

Acha advierte que, aunque la teína suele ser bien tolerada, las personas sensibles a los estimulantes deben moderar su ingesta para evitar efectos secundarios como nerviosismo o taquicardias.

Sigue leyendo:

.¿Té verde después de cenar? Lo que dice la ciencia sobre su impacto en el colesterol

.¿Qué son los antioxidantes? El poder del té verde para proteger el hígado y perder peso

.¿La bebida número 1? Esto le pasa a tus triglicéridos cuando tomas té verde