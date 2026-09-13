Trump insta a Zelenski a dejar de atacar refinerías rusas por la falta de diésel

El presidente Donald Trump afirmó este domingo que pidió al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, que deje de atacar instalaciones de combustible en Rusia porque esas operaciones están provocando una escasez de diésel.

“Zelenski tiene que hacer una sola cosa. Tiene que dejar de impactar el combustible diésel en Rusia”, declaró Trump a periodistas en Irlanda antes de un partido de golf.

El mandatario estadounidense sostuvo que Ucrania puede atacar otros objetivos, pero insistió en que debe evitar las instalaciones relacionadas con la producción y distribución de combustible.

“Que vaya contra otros objetivos, pero no contra el combustible diésel, porque está provocando una escasez de diésel”, afirmó.

Trump atribuyó a la guerra entre Rusia y Ucrania los actuales problemas de abastecimiento de diésel y rechazó relacionarlos con el conflicto en Oriente Medio.

“Esto no pasa por lo de Medio Oriente. Esto pasa por lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania”, aseguró.

El presidente añadió que los ataques contra la infraestructura energética rusa están “dañando al mundo” y reiteró que Washington ya abordó el asunto directamente con Zelenski.

Ucrania amplía sus ataques contra instalaciones rusas

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que Zelenski informara de nuevos ataques ucranianos contra objetivos militares e industriales en territorio ruso.

El sábado, las fuerzas ucranianas atacaron dos plantas químicas y una fábrica de drones en las regiones de Perm, Samara y Rostov, además de un depósito de petróleo, una estación de radares y un sistema de defensa aérea Pantsir-S2.

El Ejército ucraniano también informó de un ataque contra una planta de la ciudad de Toliatti, en Samara, considerada una de las mayores instalaciones del complejo petroquímico ruso.

Según el Estado Mayor ucraniano, el caucho sintético producido allí se utiliza, entre otros fines, para fabricar combustible sólido destinado a misiles tácticos y balísticos.

Rusia, por su parte, aseguró que sus defensas antiaéreas derribaron 230 drones ucranianos durante los ataques del fin de semana. Las autoridades rusas informaron además de ataques en al menos tres regiones, con un muerto y varios heridos.

Moscú deja abierta la puerta a nuevas conversaciones

Mientras Trump reclama a Kiev limitar sus ataques contra la infraestructura energética rusa, el Kremlin aseguró que está dispuesto a retomar las negociaciones de paz durante el otoño.

El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, afirmó el domingo que Moscú no descarta una nueva ronda de conversaciones con la participación de Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

“No descartamos esa posibilidad”, declaró Peskov. “No se puede descartar octubre”.

La posibilidad de reanudar el diálogo llega después de que los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff se reunieran con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú y posteriormente con Zelenski en Kiev.

Sin embargo, las partes continúan alejadas en asuntos fundamentales, especialmente sobre el futuro de los territorios ocupados.

“El territorio va a ser el tema principal y, como saben, ahí es donde las partes siguen distanciadas”, afirmó el yerno del presidente Trump.

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