Chiky Bombom dice que encontró el amor, pero enfrenta un problema
Chiky Bombom reveló que enfrenta dificultades, ya que su hijo no está dispuesto a conocer a su nueva pareja
La conductora dominicana Chiky Bombom se sinceró en el programa “Hoy Día” de Telemundo sobre la dificultad que enfrenta tras haber encontrado el amor.
En la sección “Entre nosotras” las presentadoras discutían cuándo se considera que es el momento adecuado para presentarle una nueva pareja a los hijos.
La carismática presentadora explicó que, después de un tiempo soltera, conoció a una persona con la que tiene una buena conexión y siente que es el indicado para presentárselo a su hijo Cartier.
Chucky explicó que en el pasado se resistió a la idea de que su hijo conociera a un nuevo hombre en su vida, hasta que conoció a su pareja.
“Yo pensaba antes, yo decía: ‘Mi hijo es sagrado, no se lo puedo presentar a nadie’. Hasta que encontré una persona que verdaderamente merece conocer a mi hijo. ¿Por qué? Todo es la vibra, tú sabes desde un principio si ese hombre, dependiendo de cómo se comporta contigo, cómo te trata, todo, tú sabes si ese hombre merece conocer a tu hijo, y yo estoy pasando por eso, pero mi hijo no lo quiere conocer”, se sinceró Chiky Bombom.
La psicóloga Jennifer Florez ofreció a Chiky su opinión profesional sobre la situación que está viviendo con su hijo y su pareja. La experta le dijo que no se puede obligar a un hijo a conocer a la nueva pareja, pero sí se pueden crear encuentros cómodos para el niño.
“Chiky no puede obligar a que su hijo quiera conocer y ame a su pareja, pero sí puede propiciar encuentros en donde realmente el niño no sienta amenaza, donde el niño no sienta que hay una figura que viene a reemplazar a alguno de los dos padres, porque es que ahí es donde genera un trauma. Nosotros, sin intención, podemos golpear a nuestros hijos presentándoles, cuando no es tiempo, a una pareja”, dijo.
Chiky Bombom protagonizó una polémica reciente cuando fue suspendida de Telemundo por unos días luego de que dijo en una transmisión en TikTok que la cadena televisiva para la cual trabaja no estaba atravesando un buen momento económico y que al menos 500 personas serían despedidas. Tras difundir esta información, Chiky tuvo que retractarse en vivo ante las cámaras de Telemundo.
La dominicana reconoció que cometió un error, asumió “total responsabilidad” de sus actos y pidió disculpas a cualquier persona que se haya sentido afectada por sus acciones.
Pocos días después, Chiky Bombom volvió al programa y aseguró que aprendió del error que cometió. “La vida muchas veces te sacude, no para destruirte, sino para despertarte; de los errores se aprende, aquí todos cometemos errores. Ahora, habemos dos tipos de personas: el que hace el error su vida y otras que aprendemos de él y crecemos mucho más, así que si la vida te está sacudiendo, escúchala, que es para hacerte mejor persona”, compartió.
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