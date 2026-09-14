Premios Emmy 2026: Sofía Vergara está en la lista de presentadoras de la ceremonia

Horas antes de que se celebre la edición número 78 de los Premios Emmy, la Academia de Televisión anunció cuáles serían las celebridades que formarán parte de la ceremonia, la cual se realizará en el Peacock Theater de Los Ángeles, California.

Hay que recordar que meses antes se anunció que la anfitriona de esta edición será la actriz estadounidense Mariska Hargitay, convirtiéndose en la primera mujer que está al frente de la entrega de premios en varios años.

Hargitay no estará sola sobre el escenario, pues nuevamente la Academia ha reunido a un grupo de celebridades para encargarse de anunciar cada una de las categorías que quedaron para la gala televisada. Hay que recordar que la semana pasada se entregaron varios de los premios en dos galas privadas.

Una de las personalidades convocadas para la noche fue Sofía Vergara. En la lista también figuran Matthew McConaughey, Shailene Woodley, Jamie Lee Curtis, Stephen Amell, Awkwafina, Noah Beck, Jessica Belkin, Scott Caan, Emma D’Arcy, Julia Garner, LL Cool J, Woody Harrelson, Hassie Harrison, Paul Anthony Kelly, Thaddeus LaGrone, John Mulaney, Brooks Nader y Emmy Rossum.

Esta no es la primera lista de presentadores para los Emmy que se ha difundido, pues semanas antes también se ha dicho que este 14 de septiembre en el Peacok Theater estarán Odessa A’zion, Linda Cardellini, Macaulay Culkin, Alan Cumming, Zally Field, Jon Hamm, David Harbour, Marcello Hernández, Peter Krause, Dan Levy, Julianna Margulies, Annie Murphy, Niecy Nash-Betts, Keke Palmer, Amanda Peet, Amy Poehler, Florence Pugh, Rachel Sennott y Zendaya.

Hay que recordar que la Academia de Televisión decidió que para esta edición habría cambios en la gala televisada para así atraer más espectadores. Una de las decisiones fue criticada, porque fue eliminar algunas de las categorías que anteriormente se entregaban en la noche oficial.

Uno de los cambios también está relacionado con la elección de Hargitay como anfitriona, pues normalmente los anfitriones de estas premiaciones son comediantes y la actriz está más ligada al drama, pues durante años ha sido la protagonista de la serie “Law & Order: Special Victims Unit”.

La entrega de los Premios Emmy 2026 se podrá disfrutar a partir de las 8:00 p. m. ET. La transmisión será en vivo por NBC en Estados Unidos y también estará disponible mediante la plataforma Peacock.

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