Kevin Costner levanta rumores de relación con una mujer 30 años menor

A los 71 años, aparentemente, Kevin Costner no le niega nuevas oportunidades al amor y recientemente levantó rumores sobre una posible relación con Jennifer Milburn, una coach de estilo de vida de 40 años, según el portal Radio Mitre.

El múltiple ganador de premios Oscar es uno de los emblemáticos de la actuación en Hollywood, aunque en esta oportunidad parece estar dándose una nueva oportunidad en el ámbito personal. Cabe resaltar que, desde su divorcio con Christine Baumgartner en 2023, luego de 18 años de matrimonio, el actor no fue vinculado con nadie de forma amorosa de manera formal.

Kevin Costner es visto con Jennifer Milburn en California

De acuerdo a lo que compartió Daily Mail, Costner estuvo caminando por las calles de Santa Bárbara, California, de manera muy “afectuosa” con esta coach de estilo de vida 31 años menor que él.

Lo que realmente llamó la atención es que ambos estaban vestidos de manera muy casual y allí emergieron llamativamente las sospechas. Ella llevaba shorts de jean, camisa blanca de manga larga y sandalias; él, chomba y pantalón blancos.

El actor y Jennifer Milburn fueron vistos en un supermercado donde realizaron unas pequeñas compras de productos menudos, como el cereal, según algunos testigos. A pesar de levantar sospechas, tanto Costner como Milburn no han comentado nada sobre su posible relación amorosa.

¿Quién es Jennifer Milburn, la mujer que fue vista con Kevin Costner?

Jennifer Milburn nació en Colorado, específicamente en la ciudad de Aspen, donde el veterano actor tiene su propiedad, el Dunbar Ranch. Ha destacado como modelo y hace algunos años también trabajó como azafata de Delta. Actualmente, trabaja de forma remota, según el portal Radio Mitre.

Aunque no hay nada confirmado, lo que queda claro es que Kevin quiere ser muy cauteloso con respecto a su vida amorosa y no solamente con Milburn, sino con cada una de las mujeres con las que despertó rumores desde su separación con su exesposa Christine Baumgartner.

Desde ese año (2023), Costner fue visto en 2024 con Jennifer López y con Kelley Noonan Gores el año siguiente, aunque el veterano actor no confirmó en ningún momento una relación con ninguna de ellas.

Costner es padre de Cayden, Hayes y Grace, sus hijos con Baumgartner, y de Annie, Lily y Joe, fruto de su matrimonio con Cindy Silva, del que se separó en 1994.

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