Salma Hayek celebró a Jimmy Fallon con pastel y la tradicional “mordida”

Jimmy Fallon recibió un pastel frente a las cámaras y, por su reacción, supo inmediatamente que aquello no terminaría como una celebración convencional. Salma Hayek llegó a “The Tonight Show” con el postre para festejar por adelantado el cumpleaños número 52 del presentador, que será el próximo sábado 19.

“Necesitamos celebrar, ¿no?”, dijo la actriz mexicana después de entregarle el pastel. Fallon apenas tuvo tiempo de procesar la escena antes de anticipar lo que venía: “¡No, no, no! ¡Dios mío, sé que va a pasar!”.

Y tenía razón. Hayek se levantó de su asiento, caminó hasta quedar detrás del conductor y comenzó a animar al público con una frase bien pegajosa: “Mordida, mordida, mordida”.

Fallon terminó inclinándose sobre el pastel para cumplir con la tradición mexicana. Salma, lejos de dejarlo solo con una pequeña probada, lo ayudó a hundir todavía más el rostro en el merengue.

Cuando volvió a levantar la cabeza, el presentador de “The Tonight Show” tenía la cara completamente cubierta de crema. Su expresión seria hacia la actriz duró poco, porque finalmente terminó riéndose de la situación. Hayek, por su parte, aprovechó para comer un poco del merengue antes de regresar a su lugar.

Salma Hayek también venía de celebrar a su manera

Esta graciosa imagen llegó pocos días después de que Salma Hayek celebrara su propio cumpleaños. La intérprete cumplió 60 años el pasado 2 de septiembre y compartió en Instagram fotografías tomadas en el mar, donde apareció desnuda y sonriente mientras disfrutaba de las aguas poco profundas de una playa.

Una de las imágenes la mostró recostada, con la cabeza apoyada sobre sus manos y una amplia sonrisa frente a la cámara. En otra posó de espaldas dentro del agua mientras jugaba con su cabello. El mensaje que acompañó la publicación resumió su estado de ánimo: “60 y agradecida”.

Sus seguidores reaccionaron con numerosos comentarios sobre su apariencia y la celebración de esta nueva década. Entre ellos se pudo leer: “60 y aún sin edad… el tiempo debe estar enamorado de usted”. Otro usuario escribió: “¿Salma Hayek tiene 60 años? Vaya, su belleza no ha cambiado nada”.

La playa ya había sido escenario de otra celebración. En 2025, al cumplir 59 años a bordo de un yate, publicó fotografías con un traje de baño rojo de dos piezas y lo que parecía ser un cóctel. Entonces escribió: “59 vueltas alrededor del sol y todavía bailando”.

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