Noel Gallagher resalta que Oasis no sacará nueva música, por el momento

Esta semana, la banda británica Oasis anunció una nueva gira durante el 2027. Esto se da un par de años después de la gira de reencuentro que celebraron por varias ciudades.

En una reciente entrevista que Noel Gallagher dio a una emisora de radio británica, habló sobre cuándo él y su hermano, Liam, decidieron que “Live ’25” no sería la última gira de la banda. Explica que decidieron extender la gira al llegar a uno de los shows que dieron en el Estadio Wembley en Londres.

“Nadie sabía realmente cómo iba a salir la cosa, así que nos presentamos en Cardiff y Manchester. Para cuando llegamos a Wembley, alguien dijo: ‘Bueno, será que…’. Entonces se decidió que lo haríamos, y todo se puso en marcha a partir de ese momento“, reveló Noel en la entrevista.

“Live ’25”, que significó el reencuentro de ambos hermanos tras separarse, incluyó shows en varias ciudades de Reino Unido e Irlanda, varias de Estados Unidos, Asia, Oceanía y Argentina, Chile y Brasil, en Latinoamérica.

Los excluidos de esa primera gira fueron ciudades de Europa, por lo que “Live ’27” incluirá shows en Alemania, Países Bajos, Francia, Italia, además de regresar a Inglaterra e Irlanda. En la misma entrevista, Noel dijo: “No podíamos omitir a Europa, nuestros fans italianos, franceses, alemanes, españoles y holandeses han sido muy buenos con nosotros durante años… así que siempre planeamos en hacer eso”.

Aunque están emocionados por esta nueva gira, los hermanos Gallagher no están trabajando en un nuevo álbum y hacen un llamado a sus seguidores a no esperarlo. Noel dijo directamente: “No habrá música nueva”.

El último álbum de estudio que publicó Oasis fue “Dig Out Your Soul”, en el 2008. Este lanzamiento se hizo justamente un año antes de que anunciaran su separación.

Sobre el tema de un nuevo álbum, Liam también dijo en una entrevista hace meses: “No. No estoy preparado para las críticas si no vende 100 millones de copias en la primera hora. Hagamos algunos conciertos y seamos felices“.

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