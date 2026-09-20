Paramount podría gestionar Warner Bros. Discovery de forma independiente

Se ha compartido un nuevo informe sobre las negociaciones entre el CEO de Paramount, David Ellison, y el fiscal general de California, Ron Bonta. En los nuevos rumores que se han compartido, se destaca que no hay certeza de que se llegue a un acuerdo.

Según “The Wall Street Journal”, uno de los acuerdos más posibles es que Paramount Skydance termine gestionando Warner Bros. Discovery de forma independiente y no como una fusión. Se cree que las negociaciones lleguen a una decisión final durante este fin de semana, por lo que el anuncio podría hacerse entre lunes y martes.

Se estarían discutiendo “posibles soluciones de compromiso, entre ellas que Paramount acepte operar los estudios cinematográficos de ambas compañías por separado durante un período, en lugar de combinarlos de inmediato”, dijo una fuente a “The Wall Street Journal”. Se desconoce si esto se haría solo mientras se espera al juicio o si el juicio no sucedería.

Hay que recordar que a inicios de este año, el conglomerado dirigido por Ellison le ganó a Netflix con la mejor oferta para comprar Warner Bros. Discovery. Lo que supondría una fusión entre ambas empresas, esto generó el descontento del gremio y también de los fiscales generales de varios estados, incluyendo Bonta, de California, quien presentó una denuncia alegando que el acuerdo incumple con la ley antimonopolio del país.

Para cerrar el caso abierto por Bonta, se puso como fecha de inicio del juicio el 2 de marzo de 2027, por lo que habría que esperar muchos meses para concretar la compra y eso genera problemas económicos a Paramount, además de total incertidumbre para los trabajadores de Warner y de Paramount.

En otro reporte publicado por “Routers” se dice que hay varios aspectos que se están tratando en las negociaciones. “La supervisión independiente del contenido de CNN”.

Mientras las negociaciones suceden, también sigue en pie la amenaza hecha por ejecutivos de Paramount de trasladar fuera de Los Ángeles las oficinas principales del conglomerado, lo que perjudicaría a la ciudad, la cual es considerada la más importante de la industria del entretenimiento.

Por otro lado, personalidades de Hollywood, incluyendo a Mark Ruffalo, han pedido al fiscal general de California que “no dé su brazo a torcer” y que no ceda ante Ellison y su empresa.

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