El primo de Ed Sheeran lo llama “cobarde” en medio de la polémica con Macklemore

La polémica alrededor de la gira Loop Tour de Ed Sheeran continúa. Jethro Sheeran, primo del cantante y músico conocido artísticamente como Alonestar, cuestionó duramente a su familiar y lo calificó de “cobarde” por su presunto papel en la salida de Macklemore de la gira por Estados Unidos.

Jethro, de 44 años, aseguró sentirse avergonzado de su parentesco con el intérprete de “Shape of You” y afirmó que su relación se deterioró después de que Ed alcanzara la fama.

Las declaraciones de Jethro surgen en medio del debate sobre la decisión de retirar a Macklemore de la etapa estadounidense de “Loop Tour” en Estados Unidos, después de que el rapero expresara públicamente su respaldo a Palestina durante uno de sus conciertos.

“¡Por fin todo está saliendo a la luz! Me avergüenzo de mi primo Ed y de lo que ha hecho. Por fin el mundo y todos sus fans se dan cuenta de cómo es. No es buena persona; no me gusta su música, así que ni siquiera puedo decir que sea un buen artista”, escribió Jethro en sus redes sociales.

El músico también sostuvo que sus diferencias con Ed vienen de años atrás y aseguró que ambos compartieron momentos relacionados con la música durante su juventud.

Jethro fue más allá al describir sus experiencias personales con el cantante. “La verdad es que es una persona egoísta con tendencias maliciosas y engañosas”, afirmó, al tiempo que acusó a su primo de haberlo perjudicado después de alcanzar el éxito. También aseguró que lo ayudó a iniciar en la música y le brindó muchas oportunidades en la escena musical.

También alegó que Ed se habría burlado de sus problemas de salud mental y aseguró que sus críticas se basan en experiencias personales.

¿Qué ocurrió con Macklemore?

Las declaraciones del primo de Ed se producen en medio de la controversia provocada por la salida de Macklemore del Loop Tour.

El rapero estadounidense había utilizado sus actuaciones en Nueva Jersey para expresar públicamente su apoyo a Palestina, incluyendo el mensaje “Free Palestine” y la interpretación de su canción de protesta “Hind’s Hall”. Sus intervenciones generaron críticas y acusaciones de antisemitismo por parte de algunos sectores, mientras que otros defendieron su derecho a utilizar el escenario para manifestar sus posiciones.

Posteriormente, Macklemore anunció que había sido retirado del tramo restante de la gira. El artista sostuvo que la decisión había sido tomada por el equipo de Ed Sheeran y vinculó su salida con presiones de propietarios de los estadios donde estaban previstas las siguientes presentaciones.

La controversia se intensificó cuando otros artistas que participaban como teloneros abandonaron la gira en solidaridad con Macklemore.

El pasado 19 de septiembre, Ed Sheeran abordó públicamente el asunto durante su concierto en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Antes de comenzar el espectáculo, el cantante reconoció que la situación había sido complicada y admitió haber cometido errores.

“Esta semana, las críticas se referían a algo mucho más importante, y he tenido que asimilarlo y tomar decisiones difíciles, y estoy cometiendo errores, y lo siento muchísimo”, dijo ante el público.

Durante su intervención, Sheeran también habló de la situación humanitaria en Gaza y manifestó su preocupación por la posibilidad de que artistas sean apartados de escenarios debido al contenido de sus actuaciones. El cantante describió lo que ocurre en Gaza como “catastrófico, injustificable y desproporcionado” y afirmó que ya no podía ocultar su posición sobre el asunto.

Por ahora, Ed Sheeran no ha respondido públicamente a las acusaciones personales formuladas por su primo.

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