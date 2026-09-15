Nick Reiner no enfrentará la pena de muerte por el homicidio de sus padres, según los fiscales

Nick Reiner no enfrentará la pena de muerte por el asesinato de sus padres, el director de cine Rob Reiner y la fotógrafa Michele Reiner. Los fiscales aseguraron que no solicitarán la pena de muerte para el acusado.

En un comunicado, Nathan Hochman, fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, aseguró que Reiner se enfrentaría a la pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

“Tras un análisis cuidadoso y exhaustivo de todos estos factores, la oficina del fiscal de distrito no solicitará la pena de muerte en este caso. Esto significa que la pena máxima a la que se enfrentaría el Sr. Reiner es la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional”, declaró Hochman antes de una audiencia judicial celebrada el martes.

El fiscal aseguró que fue tomada en cuenta la postura de los hermanos Reiner en esta decisión. “Hablamos con los hermanos de Nick Reiner y ellos dejaron muy clara su postura. Tomamos en cuenta sus opiniones al decidir finalmente no solicitar la pena de muerte”, dijo Hochman.

Nick Reiner enfrenta dos cargos de homicidio intencional por las muertes de sus padres, además de una acusación adicional de haber actuado mediante una emboscada.

Nick y Michelle Reiner fueron hallados muertos en su domicilio de Brentwood, California, en diciembre de 2025. Los cuerpos tenían aparentes heridas de arma blanca. Horas más tarde, las autoridades detuvieron y acusaron de los asesinatos a su hijo del medio, Nick, quien tiene un largo historial de adicciones y problemas de enfermedades mentales.

En agosto de este año, un gran jurado acusó formalmente a Reiner de dos cargos de asesinato con las circunstancias agravantes de asesinatos múltiples y asesinato mediante emboscada. En aquel momento, se declaró inocente de ambos cargos.

“Esta fue una profunda traición por parte de alguien a quien querían y en quien confiaban las mismas personas a las que se le acusa de haber asesinado”, dijo el fiscal. “Esperamos que el hecho de que un gran jurado emita una acusación formal en este caso nos acerque un paso más a un juicio y a la consecución de la justicia”, dijo Hochman.

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