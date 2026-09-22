Cynthia Klitbo admite que ‘ya quería salir’ de “La Casa de los Famosos México 4”

Los pronósticos volvieron a estar acertados en la reciente gala de eliminación de “La Casa de los Famosos México 4” y a la que tocó despedirse en esta oportunidad, fue a la villana de telenovelas, Cynthia Klitbo.

Klitbo fue una de las habitantes que generó más contenido durante su estadía en la casa; inicialmente con sus ronquidos que dieron mucho de qué hablar, sus diferencias con otros participantes, como Aldo, Karina y Ese Pérez.

Además de las confesiones sobre su vida personal que causaron un impacto en sus seguidores. No obstante, en esta etapa final, aparentemente está predominando la juventud. De esta manera, Cynthia se convierte en la octava participante eliminada del reality y la número 11 en despedirse, tras tres habitantes que abandonaron por distintas razones.

Así va la lista de participantes que no siguen en competencia:

Ximena Herrera

Fede Vigevani (infiltrado)

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Yanet García.

Luis Chaparro

Aldo Rendón (problemas de salud)

Flor Vigna

Gala Montes (abandonó)

Masad Altamimi

Cynthia Klitbo.

Cynthia Klitbo queda conforme con lo hecho en “La Casa de los Famosos México 4”

Tras su salida, Cynthia declaró que estaba sumamente satisfecha: “A cualquiera le gustaría tener cuatro millones en la bolsa (premio), pero creo que más de 50 días fue una gran labor. No pensé que fuera a pasar ni de tres semanas”.

Asimismo, la villana de telenovelas que ya extrañaba su vida fuera de la casa y a su familia: “La verdad, ya quería salir. Ya quiero tener mis uñas largas, tengo uñas de criada”, confesó entre bromas.

“La Casa de los Famosos México 4” sigue en su cuenta regresiva para culminar y uno de los cambios recientes fue el cierre de la habitación Malibú. Esto quiere decir que, por lo que resta competencia, los ocho habitantes restantes dormirán en la habitación Tulúm. Solamente queda una gala de eliminación pendiente.

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