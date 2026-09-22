Vuelos en Nueva York operan con retrasos tras falla de comunicaciones que paralizó Newark

Los aeropuertos del área metropolitana de Nueva York retomaron sus operaciones este martes, aunque los pasajeros todavía enfrentan retrasos y cancelaciones luego de una falla de comunicaciones que el lunes prácticamente paralizó el tráfico aéreo en buena parte del noreste de Estados Unidos.

El problema se originó en una instalación de control aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA) en Philadelphia. Una falla en la línea principal de comunicaciones coincidió con el corte accidental de un cable de fibra óptica que funcionaba como respaldo. Durante varias horas, los controladores quedaron sin acceso normal a sistemas de radar y comunicaciones indispensables para gestionar el tráfico aéreo.

Newark fue el aeropuerto más afectado

El impacto fue especialmente severo en Newark Liberty International Airport, uno de los principales puntos de conexión aérea de la región. Más de 600 vuelos fueron cancelados el lunes entre llegadas y salidas, mientras que el tráfico comercial permaneció prácticamente detenido durante varias horas.

De acuerdo con FlightRadar24, no hubo vuelos comerciales aterrizando en Newark aproximadamente entre las 9:40 a.m. y las 5:20 p.m. (ET) de ayer, una interrupción excepcional para uno de los aeropuertos más congestionados de EE.UU.

La FAA también emitió varias órdenes de suspensión temporal de vuelos. En uno de sus avisos, la agencia registró miles de minutos de retraso acumulados en Newark y señaló que la causa estaba relacionada con una interrupción de equipos.

El martes, aunque las operaciones habían comenzado a normalizarse, el efecto dominó seguía presente. Newark registraba alrededor de 40 retrasos y casi 60 cancelaciones en las primeras horas de la jornada, según datos de FlightAware.

El problema no quedó confinado a Nueva Jersey. John F. Kennedy International Airport (JFK) y LaGuardia Airport también sufrieron restricciones y suspensiones temporales, mientras que el Aeropuerto Internacional de Philadelphia registró más de 200 cancelaciones.

Una falla principal y otra en el respaldo

La secuencia que desencadenó el caos resulta particularmente llamativa. La línea principal del centro de control de la FAA en Philadelphia dejó de funcionar durante la mañana del lunes. Cuando el sistema intentó utilizar la conexión de respaldo, los técnicos descubrieron que el cable de fibra óptica había sido cortado accidentalmente durante trabajos de construcción ferroviaria.

La responsabilidad sobre ese corte generó versiones diferentes. El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló inicialmente a una cuadrilla vinculada con Amtrak, mientras que Amtrak indicó que los trabajos correspondían a una cuadrilla de NJ Transit que operaba en el corredor ferroviario entre Newark y New Brunswick, Nueva Jersey.

La FAA confirmó posteriormente que las comunicaciones fueron reparadas y que las operaciones comenzaron a reanudarse. Sin embargo, Duffy advirtió que recuperar la normalidad completa tomaría tiempo debido a la acumulación de vuelos afectados.

La propia FAA ya había identificado anteriormente vulnerabilidades en las conexiones de comunicaciones de esta instalación. En 2025, la agencia anunció medidas para incorporar conexiones adicionales de alta capacidad entre sus centros de Nueva York y Philadelphia, además de sistemas de respaldo y tecnología de fibra óptica actualizada.

¿Qué deben hacer los pasajeros?

Para quienes tienen previsto viajar desde Newark, JFK o LaGuardia, la recomendación principal es revisar directamente el estado del vuelo con la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto. La FAA también mantiene información actualizada sobre las condiciones de la red aérea.

Algunas aerolíneas ofrecieron a sus pasajeros la posibilidad de cambiar sus itinerarios sin cargos adicionales debido a la interrupción. Las condiciones dependen de cada compañía y de la ruta afectada.

El episodio ocurrió además durante una semana particularmente intensa para el tráfico aéreo de Nueva York, debido a la llegada de líderes internacionales para la Asamblea General de las Naciones Unidas. La interrupción, incluso, alteró los planes de algunos asistentes al encuentro internacional.

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