Retiran más de 83 toneladas de carne en EE.UU. con etiquetas falsas del USDA

Star Meat Delivery retiró 167,639 libras de carne cruda de res, cerdo y cabra que fueron distribuidas en restaurantes y comercios de todo Estados Unidos sin pasar por inspección federal. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) detectó que ostentaban una falsa marca de inspección en los productos, por lo que clasificaron el caso como un retiro Clase I, la categoría de mayor riesgo.

Sin embargo, algunos de los productos podrían permanecer en refrigeradores y congeladores de consumidores, restaurantes y comercios. El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) advirtió que los paquetes individuales podrían no mostrar la marca falsa “EST. 1363”, porque algunos establecimientos colocaron sus propias etiquetas de precio y manejo seguro sobre los productos.

Si compraste alguno de estos productos, debes revisar cuáles son los paquetes afectados por el aviso de retiro y evitar su consumo. El USDA recomienda desechar la carne o devolverla al lugar donde fue adquirida. Hasta el anuncio del 22 de septiembre, no se habían confirmado enfermedades o lesiones relacionadas con los productos retirados.

El número que debes revisar

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del USDA (FSIS) indicó que la carne fue producida antes del 22 de septiembre de 2026. Los productos fueron sellados al vacío, colocados en cajas de cartón y enviados bajo la marca A&D Foods.

Las cajas sujetas al retiro muestran el número de establecimiento “EST. 1363”, aunque ese código no corresponde a una planta autorizada para operar bajo inspección federal. El FSIS señaló que cualquier producto con ese número debe considerarse “mal etiquetado y no seguro para comer”.

Sin embargo, un paquete sin esta etiqueta no garantiza que la carne esté fuera del retiro. Los comercios pudieron dividir las cajas y colocar etiquetas propias en los paquetes vendidos al público. Por ello, también debes revisar si compraste cortes de A&D Foods o consultar directamente con la tienda o restaurante.

Cortes incluidos en el retiro

La lista abarca diversos productos crudos de res, cerdo y cabra. El USDA advirtió que podría actualizarla si identifica más artículos mientras continúa su investigación.

Entre los productos señalados se encuentran:

Carne de cabra cortada y cabra con piel

y cabra con piel Costillas, rabo, patas, chambarete y rib eye de res

Carne molida de cerdo, chorizo, chuletas, patas y costillas de cerdo

Boston butt de cerdo en cubos o rebanadas

en cubos o rebanadas Menudo Mix distribuido en cajas de 30 libras

distribuido en cajas de 30 libras Cortes empacados en cajas de 10, 20 y 30 libras

Star Meat Delivery Inc., empresa de Lucama, Carolina del Norte, envió los productos a A&D Foods, distribuidor ubicado en Georgia, que posteriormente los distribuyó a restaurantes y establecimientos minoristas de todo el país. El aviso oficial no incluye una lista completa de tiendas o restaurantes afectados.

¿Por qué es tan importante una inspección?

El problema fue descubierto durante actividades de vigilancia del FSIS. La agencia describió los productos como carne “producida sin el beneficio de la inspección federal” y con una marca falsa del USDA.

La inspección federal verifica que la carne comercializada cumpla requisitos sanitarios y de etiquetado. Sin ese proceso, no puede confirmarse que los productos hayan sido manipulados correctamente o que estén libres de bacterias, alérgenos no declarados u otros contaminantes.

El Centro para la Ciencia en el Interés Público explicó que la carne comercial de res, cerdo, cabra y oveja debe pasar por una inspección del FSIS antes de venderse. En este caso, la ausencia del control impide comprobar que los alimentos cumplieran esas condiciones.

¿Qué debes hacer si tienes alguno de estos paquetes de carne?

El USDA pidió a los consumidores “no consumir” los productos incluidos en el retiro. También indicó que los restaurantes y comercios no deben venderlos ni servirlos a sus clientes.

La recomendación es seguir estos pasos:

Revisar congeladores y refrigeradores

Buscar la marca A&D Foods y el código EST. 1363

y el código Preguntar al comercio dónde adquirió la carne si el paquete tiene una etiqueta propia

Desechar el producto o devolverlo al lugar de compra

Consultar a un proveedor médico ante síntomas o sospechas de enfermedad

Si tienes dudas, puedes llamar a la línea de carnes y aves del USDA al 888-674-6854. Star Meat Delivery también recibe consultas en el 252-239-0610 y en el correo electrónico starmeatdelivery@gmail.com.

El retiro todavía puede crecer

Star Meat Delivery retiró inicialmente 167,639 libras, equivalentes a unos 75,750 kilogramos. Associated Press informó que el volumen podría aumentar conforme las autoridades obtengan más información sobre la producción y distribución.

El FSIS realiza verificaciones para confirmar que la empresa notifique a sus clientes y que la carne deje de estar disponible. Cuando se identifiquen establecimientos específicos, las listas de distribución podrán publicarse en la sección de retiros del USDA.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el retiro masivo de carne A&D Foods

¿Qué carne fue retirada del mercado?

El retiro incluye carne cruda de res, cerdo y cabra distribuida bajo la marca A&D Foods en restaurantes y comercios de Estados Unidos.

¿Cómo se identifica la carne afectada?

Las cajas originales pueden mostrar el número falso EST. 1363. Los paquetes vendidos al consumidor podrían tener etiquetas colocadas por cada tienda.

¿Se reportaron personas enfermas?

Hasta el anuncio del USDA no existían reportes confirmados de enfermedades o lesiones vinculadas con estos productos.

¿Cocinar la carne elimina el riesgo?

El USDA no recomendó cocinarla para conservarla. La instrucción oficial es no consumirla, sino desecharla o devolverla al establecimiento donde fue comprada.

¿El retiro afecta a todo Estados Unidos?

Sí. Los productos fueron enviados a restaurantes y comercios de todo el país, aunque todavía no se había divulgado una lista completa de establecimientos.

Conclusión

La investigación podría ampliar tanto la cantidad de carne retirada como la lista de comercios involucrados. Mientras el USDA completa el rastreo, conservar un paquete sospechoso representa un riesgo innecesario: si existe alguna duda sobre su procedencia, la opción más segura es no cocinarlo ni consumirlo.

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