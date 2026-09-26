Bentley estrena su SUV eléctrico de $218,000, su modelo más barato

Bentley presentó su primer SUV completamente eléctrico, que tendrá un precio inicial de $218,000 en Estados Unidos, para posicionarse como el modelo más barato de la marca británica. El Torcal llegará como modelo 2028 después de su presentación en Londres el 23 de septiembre de 2026. Su diseño está pensado para atraer a compradores más jóvenes. Mientras que la versión deportiva Torcal S partirá de $258,000 como precio base.

La cifra es inferior a los cerca de $230,000, un equivalente inicial de su precio británico de £173,300. Sin embargo, el monto no incluye personalización, instalación de un cargador doméstico, seguro ni impuestos, gastos que pueden elevar de forma considerable la factura final.

Antes de reservarlo, la recomendación es comparar el precio del vehículo configurado y comprobar si la infraestructura disponible permite aprovechar su carga rápida. Bentley publica para el Torcal una autonomía estimada por la EPA de hasta 373 millas, aunque el rendimiento real dependerá de la conducción, la temperatura, la carga y el uso de accesorios.

El precio es moderado solo para Bentley

El Torcal pretende llevar la marca Bentley a un segmento mayor de población, ya que su costo será considerablemente menor que otros eléctricos de ultralujo. El Ferrari Luce tiene un costo inicial cercano a los $640,000 en Estados Unidos, casi tres veces el precio inicial de este nuevo modelo británico.

Frank-Steffen Walliser, presidente y director ejecutivo de Bentley Motors, lo describió como “un Bentley más asequible que definitivamente abre nuevos mercados”, en declaraciones a Reuters. La compañía indicó que aproximadamente la mitad del interés inicial provino de clientes nuevos para la marca.

Sin embargo, este costo no lo convierte per se en un automóvil accesible.

Bentley pretende utilizar el precio para atraer a compradores más jóvenes, pero sin abandonar a sus clientes tradicionales. Walliser sostuvo que el vehículo se encuentra “en el extremo inferior de la escala de precios de Bentley”, aunque reconoció que la comparación cambia frente al mercado automotor convencional.

Dos versiones superan los 800 caballos

El Torcal básico tendrá dos motores, tracción integral, 809 caballos de fuerza y 852 libras-pie de torque. Bentley calcula que podrá acelerar de cero a 60 millas por hora en 3.3 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 155 mph.

El Torcal S elevará la potencia a 876 caballos y 996 libras-pie de torque, la cifra más alta en la historia de Bentley. Con el sistema de control de salida activado, acelerará de cero a 60 mph en 2.8 segundos y alcanzará 162 mph.

El desempeño tiene un costo adicional de $40,000 frente al modelo básico. Por ello, también debes considerar otros elementos en el costo final de compra: neumáticos, frenos, seguro y mantenimiento de un vehículo con esta potencia pueden aumentar el gasto durante la propiedad.

La autonomía promete hasta 373 millas

Las dos versiones utilizan una batería de 113.2 kilovatios-hora y arquitectura de 800 voltios. Bentley publica una autonomía estimada por la EPA de hasta 373 millas, aunque el alcance real puede variar según las condiciones de manejo y carga.

En un cargador público compatible de 400 kilovatios, la batería podría pasar de 10% a 80% en aproximadamente 16 minutos. La empresa también asegura que podrían recuperarse unas 100 millas de alcance en siete minutos, pero obtener esa velocidad exigirá encontrar infraestructura capaz de suministrar la potencia máxima.

La batería tendrá una garantía de 10 años o 100,000 millas. Para quien planee conservar el automóvil, esa cobertura será tan relevante como la autonomía, pues reemplazar una batería de gran capacidad fuera de garantía podría representar un gasto considerable.

Bentley intenta conservar su identidad

Aunque no tiene motor de combustión, el Torcal reproducirá una experiencia sonora inspirada en un V8 mediante grabaciones de tambores, viola y bajo. El conductor podrá desactivar el sonido, que cambia según la velocidad, el acelerador y el modo de conducción.

“Nuestra intención siempre fue crear primero un Bentley”, afirmó Walliser. El ejecutivo agregó que los clientes no buscan un automóvil completamente distinto solo porque utiliza energía eléctrica, por lo que la empresa conservó elementos visuales y controles físicos asociados con la marca.

El interior ofrecerá puertas eléctricas que pueden cerrarse cuando el pasajero abrocha el cinturón, asientos con calefacción, ventilación y masaje, y un sistema de sonido opcional de 28 bocinas. También incorporará vestiduras de lana merino y acabados de madera dentro de su programa de personalización.

El cambio eléctrico será más lento

El Torcal representa un giro para Bentley, que previamente retrasó su primer vehículo eléctrico y abandonó su meta de vender únicamente automóviles eléctricos para 2030. La empresa mantendrá modelos de combustión y vehículos híbridos enchufables debido a que parte de su clientela todavía no está preparada para una transición completa.

Bentley invirtió £350 millones, cerca de $465 millones, en su planta de Crewe, Inglaterra, donde el Torcal fue diseñado y será fabricado. Las primeras entregas británicas están previstas para el segundo trimestre de 2027, mientras su comercialización estadounidense comenzará durante 2027 como modelo 2028.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el Bentley eléctrico Torcal

¿Cuánto costará el Bentley Torcal en Estados Unidos?

El modelo básico comenzará en $218,000 y el Torcal S en $258,000, según información de Bentley citada por WardsAuto. Los precios pueden aumentar con opciones, impuestos y otros cargos.

¿Cuál es la autonomía del Bentley Torcal?

Bentley anuncia hasta 375 millas bajo el ciclo europeo WLTP. La autonomía certificada por la EPA para Estados Unidos todavía no ha sido publicada.

¿Cuánto tarda en cargarse?

En condiciones ideales, puede pasar de 10% a 80% en unos 16 minutos con un cargador de 400 kilovatios. La velocidad real dependerá de la estación, la temperatura y el estado de la batería.

¿Cuándo saldrá a la venta el Bentley eléctrico?

Las primeras entregas están previstas para el segundo trimestre de 2027 en Reino Unido. En Estados Unidos llegará durante 2027 como modelo 2028.

¿Es realmente un Bentley económico?

Solo frente a otros automóviles de ultralujo y dentro de la propia gama. Su precio inicial de $218,000 sigue siendo más de cuatro veces el precio promedio de un vehículo nuevo en EE.UU.

Conclusión

El Torcal busca determinar si un precio menor dentro del ultralujo puede convencer a nuevos compradores de adoptar un Bentley eléctrico. Sin embargo, su mayor obstáculo será demostrar autonomía, valor de reventa y facilidad de carga cuando comiencen las entregas en 2027.

Para el comprador, el costo definitivo aparecerá después de elegir acabados, contratar el seguro y determinar si la infraestructura disponible permite aprovechar la carga rápida que Bentley promete. Los $218,000 solo representan el punto de partida.

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