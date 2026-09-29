Día Nacional del Café: ofertas de café gratis y descuentos el 29 de septiembre

Esta semana, por el Día Nacional del Café, restaurantes, cadenas de comida rápida y cafeterías anunciaron una gran variedad de ofertas para celebrar la fecha, desde café gratis hasta promociones especiales.

Más allá de la costumbre de darle un impulso de energía durante el día, beber café es una experiencia cultural que une a las personas a nivel laboral o en encuentros con amigos, por lo que las grandes cadenas ofrecen no solo café gratis, sino también descuentos en alimentos para acompañar a esta popular bebida.

¿Cuáles son las ofertas por el Día Nacional del Café?

Café gratis sin compra requerida

Whataburger: regalará un café caliente o helado de 16 onzas gratis, sin necesidad de realizar ninguna compra.

regalará un o helado de 16 onzas gratis, sin necesidad de realizar ninguna compra. Brooklyn Water Bagel: las personas que se registraron antes del 29 de septiembre en su programa de recompensas recibieron una oferta para un café caliente de 16 onzas o un Cubsta de 24 onzas gratis, sin necesidad de compra (promoción válida solo el 29 de septiembre en tiendas o app).

las personas que se registraron antes del 29 de septiembre en su recibieron una oferta para un de 16 onzas o un de 24 onzas gratis, sin necesidad de compra (promoción válida solo el 29 de septiembre en tiendas o app). Cinnabon: solo por el Día Nacional del Café , regalará un café caliente pequeño gratis a los primeros un millón de miembros de su programa de recompensas que agreguen el código promocional COFFEEDAY26 a su cuenta (canje válido hasta el 31 de octubre).

solo por el , regalará un pequeño gratis a los primeros un millón de miembros de su programa de recompensas que agreguen el código promocional a su cuenta (canje válido hasta el 31 de octubre). Coffee Project New York: solo el 29 de septiembre, regaló café de filtro y café frío a los clientes de todas sus cafeterías en horario de 14:00 a 16:00 horas.

Ofertas con aplicaciones y programas de recompensas

Dunkin’: desde la semana pasada, anunció ofertas especiales para los miembros de Dunkin’ Rewards : podrán disfrutar de un café mediano caliente o helado gratis con cualquier compra realizada a través de su app. Además, lanzó su primera colaboración con L.L.Bean (bolsos, suéteres y más).

desde la semana pasada, anunció ofertas especiales para los miembros de : podrán disfrutar de un caliente o helado gratis con cualquier compra realizada a través de su app. Además, lanzó su primera colaboración con (bolsos, suéteres y más). 7-Eleven: los miembros de los programas de fidelización 7Rewards y Speedy Rewards pueden llenar su vaso con un café grande en las tiendas 7-Eleven, Speedway y Stripes por solo $1.49 dólares, y conseguir mini donas 7-Select por solo $1 dólar.

los miembros de los programas de fidelización y pueden llenar su vaso con un en las tiendas 7-Eleven, Speedway y Stripes por solo $1.49 dólares, y conseguir 7-Select por solo $1 dólar. Carl’s Jr.: ofrece un ahorro del 25% a los miembros de su programa de recompensas en bebidas (incluido el café), batidos y acompañamientos a través de su aplicación, en dos horarios: entre las 14:00 y las 17:00, y entre las 20:00 y las 03:00 horas.

Promociones especiales y descuentos en alimentos

Krispy Kreme: inició una campaña en torno al café para celebrar la fecha con donas Original Glazed con sabor a café. Los clientes pueden comprar una docena por solo $5 dólares con la compra de cualquier otra docena, del 26 al 29 de septiembre.

inició una campaña en torno al café para celebrar la fecha con con sabor a café. Los clientes pueden comprar una docena por solo $5 dólares con la compra de cualquier otra docena, del 26 al 29 de septiembre. DQ (Dairy Queen): celebra con el lanzamiento de los nuevos Coffee Coolers de DQ. Además, servirá Coffee Coolers pequeños por solo $3 dólares desde el Día Nacional del Café hasta el 1 de noviembre.

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