Retiran del mercado postres congelados por posible presencia de piedras

Si tienes un postre congelado sin lácteos en el congelador, quizá sea momento de revisar la etiqueta antes de servirlo. Danone USA retiró del mercado un lote de So Delicious Dairy Free Salted Caramel Cluster Non-Dairy Frozen Dessert por la posible presencia de pequeñas piedras y otros objetos duros en el producto.

El retiro voluntario fue anunciado el 15 de septiembre de 2026 y afecta envases individuales de una pinta que fueron distribuidos en tiendas de todo Estados Unidos. La compañía tomó la medida después de recibir quejas de consumidores y notificó a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La alerta no corresponde a todos los productos de So Delicious ni a todos sus sabores. La empresa precisó que únicamente está involucrado el Salted Caramel Cluster Non-Dairy Frozen Dessert, identificado con el SKU 136603 y el UPC 744473476138. Los demás códigos, sabores y productos de la marca no forman parte de este retiro.

¿Qué producto debes buscar en el congelador?

La clave para determinar si un envase está incluido está en la parte inferior del recipiente. Los consumidores deben localizar el UPC 744473476138 y comprobar la fecha de consumo preferente.

El retiro contempla los productos con fechas “best by” hasta el 3 de abril de 2028, por lo que, incluso, un envase comprado hace tiempo podría estar incluido si conserva ese código y una fecha dentro del periodo señalado.

La FDA y Danone indicaron que el producto afectado puede contener pequeñas piedras u otros objetos duros dentro de las inclusiones de anacardo (cashew). La presencia de un material extraño de este tipo puede representar un riesgo físico para quien lo consuma.

De acuerdo con los registros disponibles, se trata de un retiro clasificado como Clase II, categoría que corresponde a productos cuya exposición puede provocar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles. Esa clasificación no significa que todas las personas que consuman el producto vayan a enfermar, pero sí que existe un riesgo que justifica retirar los envases afectados del mercado.

La recomendación es no consumirlo

Si encuentras en casa un envase que coincide con el nombre, UPC y fecha incluidos en el retiro, no debes comerlo. La propia marca recomienda desechar el producto afectado y está trabajando con sus socios minoristas para retirarlo de los estantes.

También existe la posibilidad de solicitar un reembolso o un cupón de reemplazo. Para hacerlo, los consumidores pueden comunicarse con el servicio de atención de So Delicious Dairy Free al 1-833-367-8975, de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas (ET).

La compañía también habilitó un formulario de contacto en su sitio web para atender las solicitudes de los consumidores. La marca asegura que identificó y corrigió el problema y que los productos enviados posteriormente ya no están afectados por esta situación.

Un retiro que vuelve a poner la atención en el mismo producto

El caso tiene un antecedente reciente. El mismo sabor de So Delicious había sido retirado a mediados de este mes por una preocupación relacionada con la posible presencia de materiales extraños en las inclusiones de anacardo. Aquel retiro correspondía a productos con fechas anteriores y fue posteriormente cerrado por la FDA.

El nuevo aviso abarca productos con fechas posteriores y se extiende hasta el 3 de abril de 2028, lo que explica por qué la recomendación para los consumidores es revisar nuevamente sus congeladores.

Por ahora, no están afectados otros sabores ni otros productos de So Delicious Dairy Free, según la información proporcionada por Danone y publicada por la FDA. Los productos que no coincidan con el código UPC y las fechas indicadas no forman parte de este retiro específico.

Sigue leyendo:

* FDA retira 1,7 millones de libras de azúcar por posibles alérgenos: se vendió en 8 estados

* Retiran canela molida Lior por niveles elevados de plomo: se vendió en Nueva York y en cinco estados

* FDA retira puré de manzana vendido en Nueva York y Nueva Jersey: cómo identificarlo