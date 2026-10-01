3 trucos de cocina para mejorar tus comidas: huevos esponjosos y café menos amargo

No hay que ser un chef o experto para sacarle el mejor provecho a los alimentos, mantenerlos por más tiempo o darles un gusto especial. La clave está en informarse bien con personas que ya han probado algunos trucos de cocina, de cómo cocinar huevos esponjosos, realzar el sabor del café o hacer que las verduras y vegetales duren un poco más.

La ingeniera en alimentos Mariana Zapien comparte tres buenas prácticas en la cocina que no requieren de mayor grado de complejidad y que pueden hacer que tus comidas sean más sabrosas.

Truco para unos huevos esponjosos: el secreto del agua

Para unos huevos revueltos esponjosos el agua es clave para darle un poco de aire y crear una mejor textura. Crédito: Shutterstock

Tan solo agregar un chorrito de agua a los huevos genera un efecto esponjoso. Esto se debe a que, cuando se baten los huevos con un poco de agua, se incorporan burbujas de aire a la mezcla.

Por esta razón, al momento en que esta mezcla toca el sartén caliente, el agua que agregamos previamente se convierte rápidamente en vapor, lo que expande el huevo, incrementa el volumen y hace que la textura sea mucho más ligera y esponjosa.

¿Por qué deberías echar una pizca de sal al café?

Una pizca de sodio bloquea temporalmente los receptores del amargor, suavizando el sabor del café o del chocolate sin salarlos. Crédito: Shutterstock

Zapien explica que el café contiene compuestos que activan nuestros receptores de sabor amargo. Al agregar una pizca de sal, esto genera una disminución de la respuesta a alguno de estos estímulos amargos, haciendo que percibamos el café un poco menos amargo.

“Por eso, una sola pizquita de sal puede modificar la percepción del sabor sin que necesariamente percibas el café salado (esto también funciona con el chocolate)”.

No dejar tus frutas y verduras horas en el desinfectante

Dejar frutas y verduras horas en desinfectante no mejora la limpieza; por el contrario, afecta la textura y la salud. Crédito: Shutterstock

En este caso, menos es más, ya que dejar los alimentos más tiempo en el desinfectante “no significa automáticamente más desinfección”.

Por el contrario, dejar el alimento mucho tiempo en el producto puede alterar su calidad en cuanto a sabor y textura, y a la larga también puede perjudicar tu salud.

Para frutas y vegetales libres de gérmenes, el secreto está en la concentración, el tiempo de contacto y otras condiciones como la temperatura y la materia orgánica.

Esto va a depender del producto que usemos para desinfectar y de las especificaciones del fabricante, por lo que hay que leer las etiquetas antes de usarlo para garantizar su eficacia.

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