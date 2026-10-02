FDA anuncia retiro de fettuccine Alfredo de Walmart por alerta de listeria
La FDA y Walmart retiran fettuccine italiano Alfredo BetterGoods por riesgo de listeria. Conoce el lote afectado, los síntomas y cómo pedir un reembolso
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro del mercado de un lote de fettuccine italiano Alfredo de la marca BetterGoods, distribuido por Gias Foods (Nueva York, NY) a tiendas Walmart de todo Estados Unidos debido a la presencia potencial de listeria.
La FDA emitió una actualización el 1 de octubre sobre este retiro que inició el 15 de septiembre, luego de que el Departamento de Agricultura del Estado de Washington y el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida realizaran un muestreo rutinario que determinó que el producto podría contener la bacteria.
La empresa tomó medidas inmediatas como la suspensión de la distribución y el retiro del producto. Paralelamente, la FDA y la compañía llevan a cabo una investigación para esclarecer el origen de la contaminación.
Características del producto afectado
- Producto: fettuccine auténtico italiano con limón Alfredo
- Marca: BetterGoods
- Descripción: Alimento congelado y envasado en un envase de plástico amarillo de 22 onzas
- Código UPC: 194346442706
¿Qué es la listeria?
La Listeria monocytogenes es una bacteria responsable de infecciones graves que pueden llegar a ser mortales en niños pequeños, personas con el sistema inmunitario debilitado, adultos mayores y mujeres embarazadas.
En personas sanas, los síntomas van desde fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas y dolor abdominal hasta diarrea. La FDA recuerda que la infección por esta bacteria también puede provocar abortos espontáneos y mortinatos en mujeres embarazadas.
¿Qué debes hacer?
Las autoridades sanitarias y la empresa instan a los consumidores que hayan adquirido este lote de Fettuccine Alfredo con Limón de BetterGoods a evitar su consumo, descartarlo o devolverlo al lugar de compra para obtener un reembolso completo.
Para facilitar la comunicación con los clientes, la empresa dispuso el correo sales@giasfoods.com para atender dudas y ofrecer una respuesta rápida.
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