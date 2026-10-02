FDA anuncia retiro de fettuccine Alfredo de Walmart por alerta de listeria

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro del mercado de un lote de fettuccine italiano Alfredo de la marca BetterGoods, distribuido por Gias Foods (Nueva York, NY) a tiendas Walmart de todo Estados Unidos debido a la presencia potencial de listeria.

La FDA emitió una actualización el 1 de octubre sobre este retiro que inició el 15 de septiembre, luego de que el Departamento de Agricultura del Estado de Washington y el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida realizaran un muestreo rutinario que determinó que el producto podría contener la bacteria.

La empresa tomó medidas inmediatas como la suspensión de la distribución y el retiro del producto. Paralelamente, la FDA y la compañía llevan a cabo una investigación para esclarecer el origen de la contaminación.

Características del producto afectado

Envase de plástico amarillo de 22 onzas del fettuccine italiano Alfredo de BetterGoods retirado por la FDA debido a una posible contaminación con listeria. Crédito: FDA | Cortesía

Producto: fettuccine auténtico italiano con limón Alfredo

fettuccine auténtico italiano con limón Alfredo Marca: BetterGoods

BetterGoods Descripción: Alimento congelado y envasado en un envase de plástico amarillo de 22 onzas

Alimento congelado y envasado en un envase de plástico amarillo de 22 onzas Código UPC: 194346442706

¿Qué es la listeria?

Las autoridades sanitarias recomiendan revisar el refrigerador y verificar las etiquetas del producto retirado del mercado. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

La Listeria monocytogenes es una bacteria responsable de infecciones graves que pueden llegar a ser mortales en niños pequeños, personas con el sistema inmunitario debilitado, adultos mayores y mujeres embarazadas.

En personas sanas, los síntomas van desde fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas y dolor abdominal hasta diarrea. La FDA recuerda que la infección por esta bacteria también puede provocar abortos espontáneos y mortinatos en mujeres embarazadas.

¿Qué debes hacer?

Las autoridades sanitarias y la empresa instan a los consumidores que hayan adquirido este lote de Fettuccine Alfredo con Limón de BetterGoods a evitar su consumo, descartarlo o devolverlo al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

Para facilitar la comunicación con los clientes, la empresa dispuso el correo sales@giasfoods.com para atender dudas y ofrecer una respuesta rápida.

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