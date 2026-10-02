Joy anuncia shows para el 2027 sin su hermano Jesse

Este jueves 1 de octubre, la cantante mexicana Joy Huerta anunció nuevos shows para el año que viene. Este anuncio se hace pocos días después de que se informara la separación de su hermano Jesse Huerta, con quien fundó el dúo hace varios años.

En el cartel con el que anunció estas nuevas fechas tiene el nombre Jesse & Joy pero con el nombre de Jesse más claro, resaltando mucho más el nombre de ella.

Este tour del 2027 comenzará el 12 de febrero en Toluca y continuará el 20 de febrero en Querétaro, el 27 de febrero en Puebla y el 12 de marzo en Veracruz. En la misma publicación, Joy prometió que en los próximos días irá anunciando nuevas fechas.

Los comentarios de la publicación son muchos de impulso a Joy en esta nueva etapa como solista.

Mientras tanto, Joy y su hermano, Jesse Huerta, continuarán este año con las fechas que tenían programadas para el “El Despecho Tour”. Entre octubre y noviembre, el dúo se estará presentando en Bolivia, Chile, México, Perú, Argentina y Uruguay.

El último show está programado para el 17 de noviembre en Londres, Inglaterra.

Por ahora, Joy no ha hablado sobre la posibilidad de sacar nueva música tras esta separación. Por otro lado, Jesse anunció una nueva agrupación musical llamada Jesse and the Supernovas.

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