Kennedy Center trasladará los premios a un estadio en Washington en medio de disputa por el nombre de Trump

La ceremonia de los Kennedy Center Honors 2026 se celebrará en el Capital One Arena, en el centro de Washington, y no en el emblemático edificio de artes escénicas ubicado a orillas del río Potomac, en medio de la disputa legal por los planes de incorporar el nombre del presidente Donald Trump al recinto.

El Kennedy Center confirmó el cambio este viernes, de acuerdo con información de AP, aunque un portavoz de la institución no ofreció detalles sobre los motivos de la decisión.

La edición número 49 de los premios está prevista para el 7 de diciembre. Los homenajeados de este año todavía no han sido anunciados.

El traslado ocurre después de que la junta directiva del Kennedy Center, cuyos integrantes fueron designados por Trump, votara el mes pasado a favor de cerrar temporalmente el recinto, mientras continúa la disputa judicial sobre el nombre del edificio.

Un juez federal ha determinado en dos ocasiones que la junta no puede cambiar el nombre del Kennedy Center sin autorización del Congreso. La institución fue designada en 1964 como un monumento viviente al expresidente John F. Kennedy, quien fue asesinado un año antes.

La legislación federal establece además que el consejo de administración no puede convertir el centro en un monumento conmemorativo dedicado a otra persona ni poner en el exterior del edificio el nombre de alguien distinto a Kennedy.

Disputa por el nombre

Trump asumió la presidencia de la junta del Kennedy Center durante su segundo mandato y posteriormente impulsó el cambio de nombre del recinto a “Trump Kennedy Center”. Tras una votación unánime de la junta, trabajadores comenzaron a poner el nombre del mandatario en el edificio.

La medida fue impugnada ante los tribunales y quedó bloqueada por decisiones judiciales que determinaron que cualquier modificación de esa naturaleza requiere la intervención del Congreso.

Trump, por su parte, ha atribuido el cierre del centro a la necesidad de realizar reparaciones relacionadas con la seguridad. También ha condicionado esas obras a que la junta pueda avanzar con sus planes para incorporar su nombre al edificio.

El Congreso ha asignado $257 millones de dólares para reparaciones del Kennedy Center.

Trump fue anfitrión de la ceremonia de los Kennedy Center Honors de 2025, en la que fueron reconocidos, entre otros, Sylvester Stallone y George Strait.

Los premios fueron creados en 1978 para reconocer la trayectoria de artistas y otras figuras que han contribuido a la cultura estadounidense a través de las artes escénicas. La ceremonia de este año será la primera que se celebre fuera del edificio principal del Kennedy Center.

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