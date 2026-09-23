Indocumentados sacan su dinero de los bancos por temor a controles migratorios y pierden acceso al crédito

El endurecimiento de las políticas migratorias durante la administración de Donald Trump está llevando a algunas familias a guardar más dinero en efectivo y a alejarse del sistema financiero.

Las familias inmigrantes están retirando dinero de los bancos ante el temor a caer en los controles migratorios y enfrentan cada vez más dificultades para acceder al crédito. Los préstamos para automóviles y tarjetas de crédito otorgados a personas sin puntaje crediticio podrían caer de unos $37,000 millones en 2024 a $7,200 millones en 2026, una reducción cercana al 80%, según datos analizados por dv01 y testimonios reunidos por Bloomberg.

La consecuencia puede ser costosa: retirar los ahorros por miedo está dejando a las familias expuestas a robos, incendios y pérdida de historial financiero, mientras la falta de crédito dificulta comprar un automóvil, cubrir una emergencia o alquilar una vivienda.

Sin embargo, no existe una orden general que obligue a los bancos a cerrar cuentas por estatus migratorio, y ser ciudadano estadounidense no es requisito federal para abrir una cuenta.

El crédito se desploma para quienes no tienen puntaje

La proporción de préstamos otorgados a personas sin puntaje crediticio cayó más de 70% entre 2024 y 2025 y disminuyó otro 40% durante 2026, según un informe de dv01 basado en datos de originación de crédito de Equifax Market Pulse. Los mayores volúmenes dentro de este segmento corresponden a préstamos para automóviles y tarjetas de crédito.

El dato exige cautela. Las personas sin puntaje no son necesariamente indocumentadas: ese grupo también incluye jóvenes, adultos mayores y consumidores que nunca utilizaron crédito, mientras algunos inmigrantes sin estatus legal sí poseen historial.

Vadim Verkhoglyad, jefe de investigación de dv01, sostuvo que es el indicador disponible más cercano: “Es el segmento con la mayor concentración de prestatarios indocumentados”, escribió Verkhoglyad. Pero representantes financieros cuestionaron que permita atribuir toda la caída a la política migratoria.

Verkhoglyad añadió que el momento de esta caída sugiere que los prestamistas podrían estar reduciendo su exposición ante los cambios políticos y regulatorios, aunque Equifax señaló que las entidades también están concentrándose en clientes con puntajes más altos.

El miedo está sacando el dinero de los bancos

No existe una cifra nacional que mida cuánto dinero han retirado los inmigrantes. La evidencia procede, por ahora, de abogados y organizaciones que reportan menos solicitudes de servicios y más clientes preocupados por una posible colaboración entre instituciones financieras y autoridades migratorias.

“Mis clientes tienen miedo, por eso están sacando su dinero de los bancos”, afirmó Jennifer Oltarsh, abogada de inmigración en Nueva York. “Lo están guardando en sus colchones”, agregó al describir el temor de personas que perdieron protección migratoria o creen que su información podría llegar al Departamento de Seguridad Nacional.

Erica Serna, directora asociada de empoderamiento financiero de UnidosUS, indicó: “Hemos visto una reducción general de personas que acuden por servicios financieros, educativos y de desarrollo laboral”. Para muchas familias, esa contracción no solo limita el crédito: también reduce el acceso a asesoría para presupuestar, ahorrar y enfrentar deudas.

La orden de Trump aumenta la vigilancia

El presidente Donald Trump firmó el 19 de mayo de 2026 una orden ejecutiva que instruye a reguladores federales a emitir lineamientos sobre los riesgos financieros relacionados con personas sin autorización migratoria. La versión final no impuso una verificación universal de ciudadanía ni ordenó cancelar automáticamente las cuentas existentes.

En junio, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro pidió a las instituciones detectar y reportar actividades sospechosas vinculadas con el empleo y la explotación de trabajadores no autorizados. El aviso detalla 18 señales de alerta y alienta a presentar reportes de operaciones sospechosas cuando corresponda.

Rebeca Romero Rainey, presidenta de Independent Community Bankers of America, pidió evitar requisitos que “impongan cargas sustanciales a los bancos comunitarios” y terminen excluyendo a ciudadanos del sistema regulado. Su advertencia refleja el riesgo de que controles amplios alcancen también a clientes con documentos válidos.

Cerrar una cuenta puede agravar el problema

Murad Awawdeh, presidente de New York Immigration Coalition, afirmó que recomienda a quienes buscan orientación no cerrar sus cuentas bancarias. Ben D’Avanzo, estratega sénior del National Immigration Law Center, sostuvo que las nuevas reglas son “una herramienta de miedo más que cualquier otra cosa”.

Para reducir riesgos financieros, las familias pueden:

Guardar registros: descargar estados de cuenta, contratos de préstamos y comprobantes de depósitos

descargar estados de cuenta, contratos de préstamos y comprobantes de depósitos Confirmar documentos: preguntar qué identificación acepta el banco antes de entregar información adicional

preguntar qué identificación acepta el banco antes de entregar información adicional Evitar grandes cantidades en casa: el efectivo no cuenta con la protección física ni el registro de una cuenta

el efectivo no cuenta con la protección física ni el registro de una cuenta Buscar ayuda confiable: acudir a un abogado de inmigración o una organización acreditada antes de responder solicitudes inusuales

acudir a un abogado de inmigración o una organización acreditada antes de responder solicitudes inusuales Reportar discriminación: la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) permite presentar quejas por internet o al 1-855-411-2372

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre políticas migratorias y acceso a servicios financieros

¿Puede una persona indocumentada tener una cuenta bancaria?

Sí. La ciudadanía estadounidense no es un requisito general; cada banco fija los documentos que acepta y muchas instituciones permiten usar ITIN, pasaporte u otra identificación oficial.

¿La orden de Trump obliga a cerrar cuentas de indocumentados?

No. La orden establece un enfoque basado en riesgos, pero no impone una revisión universal de ciudadanía ni ordena cancelar automáticamente las cuentas.

¿El banco puede quedarse con el dinero si una persona es deportada?

La deportación no transfiere la propiedad de los fondos al gobierno o al banco. El problema práctico puede ser acceder y administrar la cuenta desde dentro o fuera del país.

¿Por qué guardar efectivo en casa puede ser riesgoso?

El dinero queda expuesto a robo, pérdida o incendio y no genera un registro útil para demostrar ahorros, ingresos o capacidad financiera.

¿Los préstamos a indocumentados cayeron 80%?

La reducción corresponde al valor estimado de préstamos para automóviles y tarjetas de crédito otorgados a personas sin puntaje, un grupo que incluye a muchos otros consumidores además de indocumentados.

Conclusión

La presión migratoria puede crear una paradoja: al sacar dinero del banco para sentirse menos visibles, algunas familias pierden herramientas que podrían ayudarlas a resistir una emergencia, conservar su historial o resguardar fondos con seguridad.

Si los controles se endurecen, la mejor decisión será documentar cada cuenta, conocer las políticas de la institución y consultar a un asesor legal para preparar un plan para administrar los recursos ante una detención o salida del país.

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