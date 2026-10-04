Angelina Jolie le vendió su mansión en Los Feliz a Madonna

Hace unos días, se confirmó que Angelina Jolie había cerrado la venta de su mansión en Los Feliz, California, y ahora se ha revelado que la compradora fue Madonna. Esto hace que la propiedad histórica de la zona siga con una racha.

Jolie, quien en entrevistas recientes ha dicho que planea dejar Estados Unidos, esperaba recibir por la propiedad una cifra muy superior a los $24.75 millones de dólares que terminó de recibir ahora. El sitio lo compró la actriz poco después de anunciar su separación de Brad Pitt, en 2016.

Por ahora, no se desconoce cuál es el uso que quiere darle Madonna a esta nueva propiedad; hay que recordar que la estrella pop recibió $23 millones de dólares por una propiedad en Hidden Hills, California, en 2023.

Lo cierto es que Madonna ahora podrá disfrutar de una propiedad que en el pasado fue hogar del cineasta Cecil B. DeMille, quien falleció en 1959. La construcción de la propiedad data de 1913, pero en años recientes se le han hecho las reformas necesarias para mantener el sitio en buen estado.

En su diseño, pese a las reformas, se destaca que la “unión de arte y visión transformó la propiedad en una obra maestra singular, que encarna el glamour y la fuerza creativa de la Edad de Oro de Hollywood”.

La casa tiene una extensión de 11,000 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, 10 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Al mismo tiempo que no se sabe qué es lo que hará Madonna con la nueva propiedad, tampoco se ha confirmado la salida de Jolie de Estados Unidos, aunque también hay que recordar que ella también ha dividido su residencia entre California y Nueva York.

Madonna compró esta propiedad pocos meses después de haber lanzado su álbum “Confessions II”, en julio de este año. Hay que recordar que este álbum es considerado como una secuela de “Confessions on a Dance Floor” (2005).

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