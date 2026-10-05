Cómo cuidar los riñones: una nefróloga recomienda reducir la sal y moderar la carne

Una dieta baja en sodio, mantenerte hidratado, beber infusiones que contribuyan a eliminar los cálculos y evitar el consumo de carnes a diario son algunas de las recomendaciones básicas para promover la salud renal.

La doctora en medicina y filosofía (MD, PhD) y nefróloga María J. Soler comparte cuatro consejos prácticos para cuidar nuestros riñones.

1. Alimentación baja en sodio

La salud renal se relaciona con un bajo consumo en sodio, azúcares y grasas saturadas. Crédito: shutterstock

Soler explica a La Vanguardia que, para proteger los riñones, es ideal consumir alimentos con bajo contenido de sal. Una señal de que nos hemos acostumbrado a comer bajo en sal es cuando salimos a un restaurante y la comida nos sabe muy salada.

La estrategia de la experta es pedir que los aderezos y acompañamientos se sirvan aparte; de esta forma, se mantendrá el control absoluto, ya que el sodio está oculto en todas partes.

Este consejo tiene su sustento en investigaciones científicas como el “Ensayo aleatorizado sobre la restricción de sodio en la dieta en pacientes con enfermedad renal crónica”, el cual concluyó que la restricción de sodio es clave en el manejo de estos pacientes como un medio para reducir el riesgo cardiovascular y la progresión de la enfermedad.

2. Evitar comer carne todos los días

Reducir el consumo de sodio, moderar las carnes rojas y mantenernos activos son claves respaldadas por la ciencia para preservar la función renal a largo plazo. Crédito: Shutterstock

Soler, quien es vicepresidenta de la junta directiva de la Sociedad Española de Nefrología, advierte que no es recomendable comer carne todos los días, ya que un consumo excesivo no le hace bien al organismo.

Los efectos del consumo de carne han sido ampliamente estudiados. De hecho, un artículo publicado por Wiley evaluó la dieta baja en proteínas para el tratamiento conservador de la enfermedad renal crónica mediante una revisión sistemática y metaanálisis de ensayos controlados. Entre los hallazgos destaca que consumir menor cantidad de proteína puede mejorar el tratamiento conservador de la enfermedad renal crónica no dependiente de diálisis.

Los investigadores consideran que este tipo de alimentación es una opción potencial para los pacientes que desean evitar o retrasar el inicio de la diálisis y ralentizar la progresión de la patología.

3. Control de los medicamentos

Algunos medicamentos comunes pueden alterar el flujo sanguíneo hacia los riñones, causando daño renal con el paso del tiempo. Crédito: H_Ko | Shutterstock

Soler advierte que es muy importante reducir al mínimo el uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINE).

Un estudio sobre los “Efectos de los AINE en el desarrollo temprano de la enfermedad renal crónica: un estudio poblacional de 10 años utilizando la cohorte de adultos mayores coreanos” revela que estos fármacos aumentan el riesgo de daño renal y aceleran el deterioro de su función en personas mayores. La recomendación básica es tomarlos bajo prescripción cautelosa y un control médico regular.

4.-Hacer ejercicios

El ejercicio regular es una de las herramientas preventivas más poderosas para la salud renal. Crédito: Thanakorn P | Shutterstock

Adicionalmente, se recomienda promover la actividad física regular, manteniéndonos en movimiento con una rutina de ejercicios adecuada para nuestra condición física.

La especialista confiesa que ella no lleva una dieta estricta para cuidar sus riñones, lo que demuestra que en la práctica diaria todos somos humanos; solo basta con conocer los efectos de los alimentos y los hábitos que garantizan la salud renal, ya que mientras mejor informados estemos, la decisión a la hora de comer será más asertiva.

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