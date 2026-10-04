3 plantas medicinales para las piedras en el riñón: cuáles funcionan y cómo tomarlas

Una buena hidratación es clave para la salud renal, sobre todo cuando se trata de piedras en el riñón. Más allá de beber agua durante el día, hay tres hierbas medicinales con respaldo científico para aumentar la producción de orina y que se vayan limpiando estas vías urinarias.

El médico de familia y licenciado en psicología, Dr. Alberto Sanagustín, explica que el uso de plantas medicinales ayuda a prevenir estas piedras o disminuir su tamaño para poderlas eliminar.

El doctor advierte que antes de comenzar a consumir plantas medicinales siempre hay que consultar a algún médico para que te oriente acerca de lo que tienes que hacer, porque a veces puede haber complicaciones, contraindicaciones y algunos efectos secundarios.

1. Té verde (Camellia sinensis)

Las hierbas medicinales como el té verde contienen antioxidantes clave que estimulan la función renal. Crédito: Shutterstock

El té verde es una de las bebidas más populares del mundo, al igual que el agua y el café. Su perfil rico en antioxidantes contribuye a la salud renal. Las catequinas y polifenoles previenen la formación de cristales de oxalato cálcico y protegen las células renales del daño oxidativo.

Cómo hacer el té verde: Es muy sencillo: agrega el agua caliente —sin dejar que llegue a hervir del todo, justo cuando empieza a burbujear— sobre 2 o 3 g de hojas secas. Luego se tapa y se deja reposar solo de 2 a 3 minutos para evitar que se vuelva amargo y pierda propiedades. Se toman de dos a tres tazas al día entre comidas.

Las precauciones al beber el té verde van dirigidas especialmente a las personas sensibles, con ansiedad o insomnio, ya que, al contener cafeína deben limitarlo a las mañanas. Como el resto de las bebidas con cafeína, puede interferir con la absorción del hierro, por lo que se recomienda alejarlo de las comidas principales en caso de anemia.

2. Barbas de maíz (Zea mays)

El agua de barbas de maíz, un remedio tradicional respaldado por sus flavonoides y potasio, estimula la producción de orina para eliminar toxinas y calmar la inflamación Crédito: Shutterstock

Una receta de la abuela es el agua de barbas de maíz. Estos hilos dorados se entremezclan con los granos y concentran flavonoides y potasio, que contribuyen a aumentar la producción de orina. Recordemos que la orina elimina toxinas y arenillas, y también calma la inflamación en infecciones urinarias leves.

Para la infusión se emplean de 2 a 3 g de manojos secos por cada 250 mL de agua hirviendo. Seguidamente, se tapa y se deja reposar de 10 a 15 minutos antes de filtrar.

La recomendación del experto es tomar de dos a tres tazas al día entre las comidas, siguiendo las mismas precauciones generales que el resto de las plantas diuréticas.

3. Flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa)

Una de las plantas con beneficios para la salud renal es la flor de jamaica, cuyos compuestos son efectivos para la prevención de la formación de cristales de oxalatocálcico gracias al mantenimiento de un pH urinario adecuado, su poder antioxidante (aportado por las antocianinas) y un efecto diurético leve.

El experto comparte cómo preparar la flor de Jamaica: Para preparar el té de Jamaica se utilizan de 2 a 3 g del cáliz seco en 250 mL de agua. Se llevan a una olla, se lleva a ebullición y se deja a fuego lento de 3 a 5 minutos. Después se apaga, se tapa, se deja reposar 10 minutos y se cuela. Lo habitual son dos tazas al día.

¿Cuándo tomarlo? Aunque se trata de una planta medicinal, hay que tomar la precaución de evitar su consumo cuando se toman medicamentos antihipertensivos o anticoagulantes, ya que puede potenciar la bajada de la presión arterial. Tampoco se recomienda en caso de embarazo y, si hay acidez estomacal, tomarla después de las comidas.

Otras plantas de apoyo tradicional

Herniaria: Pequeña planta rastrera rica en saponinas y flavonoides, excelente para limpiar las vías urinarias en infusión de sus sumidades floridas.

Pequeña planta rastrera rica en y flavonoides, excelente para limpiar las vías urinarias en infusión de sus sumidades floridas. Cola de caballo: Muy valorada por su alto contenido en sílice y efecto diurético (aunque profundizaremos en ella en otra entrega).

Muy valorada por su alto contenido en y (aunque profundizaremos en ella en otra entrega). Granada: Tanto su jugo como la decocción de su cáscara (rica en ácido elágico y polifenoles) demuestran un gran potencial antioxidante y preventivo frente a los cálculos de oxalato cálcico.

Tanto su jugo como la decocción de su cáscara (rica en y polifenoles) demuestran un gran potencial antioxidante y preventivo frente a los cálculos de oxalato cálcico. Gayuba y grama de las boticas: Tradicionalmente enfocadas a combatir las infecciones urinarias que suelen acompañar a los problemas renales.

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