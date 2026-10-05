Guardia Costera suspende la búsqueda de seis personas a bordo de un avión en Massachusetts

La Guardia Costera estadounidense dio por terminado este domingo el operativo de rastreo de las seis personas que viajaban en la aeronave médica accidentada en aguas cercanas a Nantucket, Massachusetts.

El avión medicalizado, un modelo Gulfstream G100, cubría la ruta entre Bermudas y la ciudad de Boston. A bordo viajaban cuatro personas de nacionalidad canadiense y dos provenientes de Bermudas.

“Se ha notificado a los familiares más cercanos”, declaró en un comunicado el contralmirante Matthew Lake, comandante del Distrito Nordeste de la Guardia Costera.

¿Cómo se llevó a cabo el operativo de rescate?

La aeronave desapareció de los radares el sábado a las 2:00 a.m., hora local. Tras perder el contacto, se activó un despliegue de emergencia con helicópteros, aviones y embarcaciones marinas para dar con la ubicación del aparato.

Posteriormente, efectivos de la Guardia Costera localizaron los restos del Gulfstream G100 frente a la costa de Nantucket. La suspensión de las labores de rastreo se determinó tras completar un ciclo de búsqueda ininterrumpida de 66 horas en el área del impacto.

“Suspender una búsqueda no es una decisión fácil”, añadió Lake al confirmar el cierre de las operaciones de rescate en la zona marítima.

Las autoridades estadounidenses confirmaron que se iniciará un proceso de investigación coordinado con los organismos competentes para esclarecer las causas que provocaron la caída de la aeronave.

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