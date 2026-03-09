Toni Costa responde a quienes lo criticaron por no estar en el cumpleaños de Alaïa

La fiesta de Alaïa ha generado mucha atención mediática, en especial porque no estuvo su papá, Toni Costa, y muchos se preguntan si se debe a algún problema con Adamari López.

Debido a toda la insistencia que han tenido algunos usuarios en redes sociales, al bailarín español le tocó hablar de esta situación y aclarar lo ocurrido.

“He visto muchos comentarios, opiniones y demás sobre la celebración de cumple de Alaïa y mi ausencia. Alaïa cumplió años y su mamá le celebró una fiesta de cumpleaños, que por cierto a mí me encantó, fue superlindo todo, sé que lo pasaron superbién”, dijo al comienzo.

Luego de esto, comentó la razón por la que no estuvo en la piscinada que hicieron: “Obviamente me hubiera encantado estar ahí presente como siempre hemos hecho, pero este año se complicó la cosa porque surgió un viaje de trabajo. Intentamos cuadrarlo para poder hacerlo todo juntos como siempre hemos hecho, pero fue imposible”.

Adamari López y Toni Costa tienen una relación amistosa por su hija

Con esto, el famoso dejó claro que no pasó nada inusual y que su ausencia no se debió a otro motivo.

Durante años, Adamari López y el coreógrafo han intentado llevar una relación cordial en pro de su hija, para que tenga a ambas figuras en su día a día, a pesar de que ellos ya no continuaron con su amorío y, al menos en el caso del bailarín, rehízo su vida amorosa en varias oportunidades.

El trato que han tenido estas personalidades luego de terminar ha sido elogiado por muchos, pues consideran que son bastante maduros para sobreponer, por sobre todas las cosas, el bienestar de su niña y dejar a un lado las diferencias que causaron la separación entre ellos.

