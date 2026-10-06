Nailea Norvind es eliminada de “Top Chef VIP 5”

Después de “esquivar” tantas pruebas, según sus propios excompañeros, Nailea Norvind finalmente fue eliminada de “Top Chef VIP 5” este lunes, en un capítulo lleno de momentos tensos.

Nailea fue catalogada desde el primer momento como una de las villanas y ahora, se marchó dejando solo a Miguel Arce, dos compañeros que, entre sus personalidades peculiares, se llevaban bastante bien. Justamente Arce fue uno de los que la superó en la prueba de eliminación, junto a Kelly Ríos y Aylin Mújica.

Nailea se sintió incomprendida

Durante su despedida, Nailea quiso dejarle claro al resto de los participantes que siguen en carrera que el trato que recibió la hizo sentir mal, aunque no lo demostraba.

“Ya se deshicieron de mí. Yo sé que en cada eliminación decían ´ya la sacamos, ya la sacamos´. Bueno, ya me voy”, manifestó Norvind, quien añadió que sintió el rechazo de sus compañeros desde el día uno y eso fue lo más difícil de su andar en esta quinta temporada de “Top Chef“, en la cual llegó bastante lejos.

El único que pareció comprender sus curiosas acciones fue Miguel, quien le dio un abrazo a Nailea y despertó la diversión en la cocina con especulaciones de un posible vínculo más allá de la amistad, aunque todo se realizó a modo de chiste.

“Creo que Miguel fue el único que probablemente me dio chance de ser yo y de no sentir su presión. Fue amable“, destacó Nailea sobre Miguel Arce.

Así queda la lista de participantes que han abandonado “Top Chef VIP 5”

Caramelo (eliminado)

La Divaza (eliminado)

Carlos Ferro (renunció)

Sheynnis Palacios (renunció por temas de salud)

Athenea (eliminada)

José Joel (eliminado)

Gaby Borges (eliminada)

Diana Haro (eliminada)

Nievelis González (eliminada)

Carlos Ponce (eliminado)

Stephanie Salas (eliminada)

Nailea Norvind (eliminada).

Kelly Ríos está muy afectada tras su encontronazo con Ninel Conde

Aunque Nailea fue la seleccionada, una de las que tenía méritos para salir luego de su rendimiento en ese reciente capítulo fue Kelly Ríos, quien luce un poco perdida desde hace algunos días.

Hace algunos días, la colombiana cruzó fuertes palabras con Ninel Conde, quien le dijo que tenía apariencia de hombre y desde entonces, Kelly se ha visto notablemente afectada, cuestionándose si realmente se siente bien con su físico, lo que la llevó a estar a punto de abandonar la competencia por sus descuidoso incluso por voluntad propia.

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