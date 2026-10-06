Wisin llevará la Universidad del Perreo al Coliseo

Wisin considera que llegó el momento de presentar oficialmente la Universidad del Perreo en los escenarios y este lunes anunció una presentación para el Coliseo de Puerto Rico dedicada a este nuevo disco el próximo 13 de noviembre.

El anuncio fue confirmado por el mismo reguetonero con un clip compartido a través de sus redes sociales, en el que aparece la voz de Dayanara Torres, además de los clásicos de “Saoco” y “El Gistro Amarillo”; dos de las canciones más recordadas de Wisin, una de ellas en compañía con Daddy Yankee y la otra de Yandel, quien fuera su pareja en el canto por muchos años.

Wisin espera “desempolvar las caderas” de su público

Si hay un artista del género que inyecta una energía increíble en cada concierto, ese es el veterano boricua, quien espera multiplicar esa vibra recordando las mejores canciones en su comienzo y su reciente disco lanzado el 3 de septiembre, donde se inspira justamente en ese ritmo de reguetón un poco más pesado.

Su chanteo, sus líricas, su manera de improvisar y de encender el público se harán presentes en el epicentro del género urbano en Puerto Rico. “Va a ser un concierto de reguetón, de sabor, del catálogo de todos los éxitos“, comentó Wisin, mientras ratificaba su satisfacción por el cariño que sigue sintiendo de la gente después de tanto tiempo de una exitosa trayectoria.

¿Dónde puedes adquirir las entradas?

En menos de 24 horas de lanzar el anuncio de su concierto, Wisin compartió la lista de venta de boletos, la cual ya superó las 11,000 personas y la página no para de aumentar los números apartados.

Las entradas están disponibles en la plataforma de Ticketera.com y se espera que el Coliseo esté repleto durante el próximo 13 de noviembre con la presentación de una de las leyendas del género urbano en esa región.

Mira el tracklist de La Universidad del Perreo

Profesor Sandunga

Te Guayo

Muévelo pa’ Mi (ft. Kapo)

(ft. Kapo) Yakeame

Rewind Selecta (ft. Don Chezina)

(ft. Don Chezina) El Espejo (ft. Jory Boy)

(ft. Jory Boy) Hasta Abajo (ft. Ivy Queen)

(ft. Ivy Queen) Bounce (ft. Jowell & Randy)

(ft. Jowell & Randy) Mi Baby (ft. El Bogueto)

(ft. El Bogueto) En Alta (ft. El Gorilla y Trebol Clan)

(ft. El Gorilla y Trebol Clan) Pa’ Los 90′ (ft. Juanka y Don Chezina)

(ft. Juanka y Don Chezina) Pa’ Bailarlo Así.

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