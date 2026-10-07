Gaby Espino responde a las acusaciones en su contra: “Yo no gano porque otra mujer pierda”

La actriz venezolana Gaby Espino se defendió de las críticas que ha recibido desde que inició una etapa profesional con la empresa Farmasi, vinculada al mundo del network marketing.

Desde que entró a esta organización en 2024, Espino ha experimentado un rápido crecimiento en Farmasi, incorporando y formando a más mujeres. Sin embargo, desde que comenzó esta faceta en su vida, la actriz ha recibido críticas de quienes aseguran que su éxito dentro de Farmasi lo logró a costa de otras mujeres.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la artista reflexionó sobre estas críticas y aseguró que nacen desde la ignorancia. “En lugar de hacerme sentir mal o desestabilizarme ese comentario, más bien me hizo entender la cantidad de desinformación que todavía existe sobre la industria del network marketing”, dijo Espino.

La protagonista de “Señora Acero” aseguró que su intención no es alimentar falsas expectativas con respecto al network marketing.

“Yo no gano porque otra mujer pierda. Mi objetivo jamás ha sido que alguien se endeude, compre productos que no necesite o entre creyendo que se va a hacer millonaria de la noche a la mañana. Yo enseño habilidades. Enseño a vender, enseño a crear clientes, enseño a comunicar, enseño a construir comunidad y desarrollar liderazgo”, dijo.

Asimismo, la actriz aclaró que los resultados dependen del trabajo individual.“¿Que todas las personas obtienen el mismo resultado? No. Porque, como en cualquier emprendimiento, los resultados dependen del trabajo, los resultados dependen de la constancia, de las habilidades que desarrollas y de las decisiones que tomas”, afirmó.

Gaby Espino admite que en esa industria, como en muchas otras, existen malas prácticas, algo que no justifica. “En mi organización no promovemos endeudarse, no publicamos ingresos falsos y no le prometemos riquezas a nadie”.

La actriz aseguró que el verdadero éxito de su trabajo está en empoderar a otras mujeres, no en su fracaso.

“Mi éxito no necesita que otra mujer fracase. Al contrario, para mí el verdadero éxito es poder mirar atrás y ver a más mujeres creciendo, generando ingresos y descubriendo de lo que son capaces”, concluyó.

El network marketing es un modelo de negocio de venta directa donde los distribuidores independientes ganan dinero vendiendo productos y reclutando a otros vendedores para formar una red.

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