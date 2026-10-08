Sin suerte: Dua Lipa y Callum Turner fueron a apoyar a los Yankees en primera fila

Durante este miércoles, los Yankees de Nueva York quedaron eliminados de los playoffs 2026 a pesar de que contaron con una pareja de aficionados especiales, Dua Lipa y su esposo, Callum Turner, quienes asistieron al Yankee Stadium para este tercer desafío de la Serie Divisional en la Liga Americana.

A pesar de eso, la inspiración no llegó en ningún momento para los peloteros neoyorquinos, quienes terminaron cayendo por la mínima, 4 carreras por 3 ante los Rays de Tampa Bay.

Callum Turner y Dua Lipa viven el juego con mucha intensidad

Lo más sorprendente no fue solamente que los aficionados hayan visto llegar a la pareja de artistas británicos, quienes se sentaron justamente detrás del plato, sino el divisar con la intensidad con la que estaban viviendo este ajustado duelo de postemporada, apoyando a la novena de los “Mulos del Bronx”.

Dua Lipa and Callum Turner are at Yankee Stadium for ALDS Game 3!



A fan behind them told them to stand up … Max Fried instantly recorded a strikeout ? pic.twitter.com/ici7sOGFjr — MLB (@MLB) October 8, 2026

En una de las imágenes compartidas por el portal oficial de la MLB, se puede apreciar cómo Turner celebra de pie un ponche que le propina Max Fried a Júnior Caminero, uno de los bateadores más peligrosos de los Devil Rays. Incluso, el actor británico se involucra con el resto de los aficionados, chocando los cinco con uno de ellos.

Sigue la sequía en Nueva York: Dua Lipa y Callum Turner no pudieron darle suerte a los Yankees

Lamentablemente, esta pareja de artistas no pudo darle suerte a la novena dirigida por Aaron Boone, quienes fueron víctimas de una barrida (3-0) por parte de uno de sus rivales de división, aplicándole la misma dosis que ellos le habían aplicado a los Medias Rojas de Boston en el Wild Card.

Con esta eliminación, se extiende la racha negativa de los Yankees, quienes no han logrado ganar la Serie Mundial desde el 2009, siendo la última novena neoyorquina en coronarse en las Grandes Ligas, debido a que los Mets tienen 40 años sin tocar la gloria.

Por su parte, los Rays de Tampa Bay esperan a su rival, que saldrá del cruce entre los Medias Blancas de Chicago y los Guardianes de Cleveland, el cual está dominando Chicago parcialmente 2-1.

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