La final de “La Casa de los Famosos México 4” lideró el rating del fin de semana

“La Casa de los Famosos México 4” llegó al final de su cuarta temporada este domingo y, aunque muchos consideraron que el resultado fue polémico, millones de personas estaban atentas al veredicto. Por esa razón, es importante divisar cómo estuvo el rating en la noche donde Mariana Ochoa se quedó con el maletín de los cuatro millones de pesos.

La exintegrante de OV7 fue la gran protagonista de esta temporada, debido a que pasó por muchas experiencias inéditas. Incluso, fue la primera eliminada y también la primera en volver desde la dinámica del “exilio”.

¿Cómo estuvo el rating en la final de “La Casa de los Famosos México 4”?

Sin embargo, Mariana no fue la única protagonista de la noche final, debido a que estuvieron los cinco finalistas y el público estaba muy atento al resultado final. En México y buena parte del mundo; sin embargo, evidentemente, el rating tuvo mucho más alcance en el país azteca.

En la noche del domingo, 4 de octubre, un total de 5.500.000 televidentes observaron la gran final, logrando que el Canal de Las Estrellas liderara el rating del fin de semana en México, Perú y Colombia, superando por mucho al resto de los programas, según lo compartido por el portal Produ.

Realmente, esa gran acumulación de televidentes fue la “guinda al pastel” a una temporada que contó con mucho seguimiento desde los primeros episodios, aunque las críticas también emergieron en las primeras de cambio.

“La Casa de los Famosos México” tendrá quinta temporada

Cabe destacar que la principal presentadora de este reality, Galilea Montijo, confirmó que el próximo año está confirmada una nueva temporada y, a su vez, negó que se trate de una edición All Stars, como se rumoreaba en algunas plataformas.

El reality show azteca ya comienza a planear su futuro. En la gran final, Memo Schütz obtuvo el segundo lugar, seguido por Karina Torres en el tercer puesto, Ese Pérez en el cuarto y Gema Garoa en la quinta posición.

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