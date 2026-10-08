Retiran semillas de brócoli Calabrese vendidas en línea por riesgo de salmonela

Si acostumbras hacer germinados de semillas, debes estar atento al reciente retiro anunciado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sobre el retiro del mercado de las semillas de brócoli Calabrese de la marca Eden Brothers por riesgo de salmonela.

El retiro se produce luego de que Eden Brothers fue notificada por su proveedor de que las semillas podrían estar contaminadas con Salmonella.

Como medida inmediata, la compañía suspendió la venta del producto contaminado e informó a los clientes para que tomaran las previsiones, entre ellas el retiro de las semillas del mercado para evitar riesgos de enfermedades.

Las semillas de brócoli tienen uso culinario

Uno de los usos de las semillas de brócoli es para producir brotes o germinados. Se trata de una práctica para aprovechar al máximo los nutrientes de la planta y se pueden comer a partir del tercer día, cuando ya tienen raíz.

Estos brotes se pueden agregar a diferentes preparaciones, desde ensaladas, sándwiches hasta batidos.

Según explicó la compañía a través de un comunicado, las semillas se vendieron directamente en línea a través del sitio web de Eden Brothers en todo el país entre el 8 de julio y el 28 de septiembre de 2026.

Cómo identificar el producto

Paquetes de semillas de brócoli Calabrese de la marca Eden Brothers incluidos en el retiro de la FDA por contaminación de Salmonella. Crédito: FDA | Cortesía

Los detalles del retiro señalan que son paquetes de 1 onza y 1 libra de Eden Brothers en dos lotes, 1022067 y 1022068, asociados al lote del proveedor W4105. Todos los lotes tienen fecha de “usar antes de” 2026.

Semillas de brócoli Calabrese, presentación en paquete, código de artículo SVBRO111-qb1 .

. Semillas de brócoli Calabrese, presentación de 1 onza, código de artículo SVBRO111-qb2 .

. Semillas de brócoli Calabrese, presentación de 1 libra, código de artículo SVBRO111-qb4 .

¿Cuáles son los riesgos de la salmonela?

La salmonela es una bacteria responsable de infecciones que pueden ser desde leves a graves, dependiendo del estado de salud de la persona y si es una población vulnerable como niños, mujeres embarazadas y ancianos.

Los síntomas pueden confundirse con malestares digestivos en personas sanas; sin embargo, las autoridades sanitarias instan a estar atentos a señales como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea.

¿Qué hacer?

La recomendación de las autoridades sanitarias y de la empresa es revisar si tienes el producto retirado del mercado.

Para desecharlas de manera segura, se deben guardar en una bolsa y botarlas en la basura doméstica. Se debe evitar reutilizarlas en el compost.

Luego de descartarlas, desinfecta tus manos y limpia cualquier objeto o superficie, o cualquier recipiente que haya estado en contacto con las semillas.

La empresa ofrece un reembolso completo por las semillas retiradas del mercado, para lo que es necesario completar el formulario de respuesta al retiro en su sitio web.

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