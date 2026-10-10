Aldi baja precios de otoño: pollo y manzanas Honeycrisp cuestan $1.99 por libra

Aldi mantiene en sus tiendas de Estados Unidos una campaña de descuentos en productos de otoño que puede ayudarte a reducir el gasto semanal en alimentos.

Entre sus ofertas más destacadas se encuentran las manzanas Honeycrisp y los paquetes familiares de pechuga de pollo Kirkwood a precio de $1.99 por libra, según la promoción iniciada el 23 de septiembre, con un ahorro total estimado por la empresa en $86 millones.

La cadena prevé mantener las rebajas hasta, por lo menos, el 3 de noviembre, aunque el ahorro real dependerá de dónde compres.

Pero esas no son todas sus ofertas ni las más atractivas. La minorista afirma que casi un tercio de su canasta cotidiana en tienda cuesta menos que en 2025. Eso incluye rebajas anteriores, no solamente los productos incorporados a la campaña de otoño. Solo toma en cuenta que los precios y la disponibilidad pueden cambiar según la sucursal.

Si planeas abastecer tu despensa, revisa el precio en tu tienda antes de salir, compara el costo por libra y compra únicamente cantidades que puedas consumir o congelar. Los pedidos digitales pueden incluir precios ligeramente mayores, tarifas de entrega o cargos por recogida, de acuerdo con las condiciones de Aldi.

Los productos que Aldi bajó de precio para el otoño

Las rebajas de esta temporada se concentran en frutas, vegetales, alimentos orgánicos y proteínas magras. Aldi incluyó estos productos como parte de su campaña de otoño:

Uvas Autumncrisp y peras Bartlett

Manzanas Honeycrisp y otras variedades

Coles de Bruselas, ejotes y papas

Calabazas moscada y espagueti

Hierbas frescas y ajo

Paquetes familiares de pechuga de pollo Kirkwood

La lista no garantiza que todos los artículos tengan el mismo precio en cada establecimiento. La empresa advierte que las existencias y los precios pueden variar si buscas una oferta específica.

Dos ofertas de Aldi a $1.99 c/u

Las manzanas Honeycrisp se venden a $1.99 por libra, un precio 35% menor que el año pasado y el más bajo en más de cinco años, según Aldi. El paquete familiar de pechuga de pollo Kirkwood también cuesta $1.99 por libra, su menor precio desde 2022.

Estas dos ofertas permiten construir comidas completas alrededor de ingredientes que pueden conservarse durante varios días. Sin embargo, un precio bajo no produce ahorro cuando compras más de lo que consumes; divide el pollo antes de congelarlo y revisa el estado de la fruta para evitar desperdicios.

El alivio termina en noviembre

Las rebajas permanecerán vigentes hasta al menos el 3 de noviembre. Aldi podría extenderlas, pero no lo ha garantizado. Tampoco debes asumir que continuarán hasta el Día de Acción de Gracias, que se celebra el 26 de noviembre de 2026.

“En Aldi, el valor es una promesa durante todo el año, no una promoción”, afirmó Scott Patton, director comercial de la minorista. La empresa utiliza esa promesa para anunciar sus rebajas como parte de su estrategia general de precios, aunque la vigencia anunciada para esta campaña sí es limitada.

El supermercado todavía cuesta más

Además, la campaña llega mientras la comida comprada para consumir en casa costaba en agosto de 2026 un 2.2% más que un año antes, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). El Departamento de Agricultura (USDA) proyectó, además, que los precios de supermercado subirían 2.4% durante todo 2026.

Ese contexto explica por qué una rebaja en pollo, frutas y vegetales puede ser más significativa que el descuento en un producto ocasional. “Los clientes confían en que los ayudemos a aprovechar al máximo su presupuesto”, sostuvo Patton al presentar la campaña.

Aldi calcula que sus rebajas generarán $86 millones en ahorros para sus clientes entre el 23 de septiembre y el 3 de noviembre. La cifra procede de un análisis interno basado en precios y ventas proyectadas, no de dinero que cada cliente recibirá directamente.

Cómo aprovechar las rebajas de otoño en Aldi

La mejor estrategia para aprovechar las ofertas de otoño de Aldi es comparar el recibo completo, no dejarse llevar por uno o dos precios llamativos. Antes de comprar, sigue estas acciones:

Consulta el precio local y confirma que el producto esté disponible

Compara por libra, onza o unidad, especialmente en frutas y carnes

Considera el costo de transporte, entrega y bolsas

Congela porciones de pollo que no vayas a cocinar de inmediato

Conserva el recibo para comprobar cuánto ahorraste realmente

“Estamos haciendo inversiones adicionales para bajar los precios de nuestros productos más saludables”, señaló Patton, reflejando la política de la empresa en busca de alimentos sanos, frescos y al mejor precio.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las ofertas de otoño en Aldi

¿Hasta cuándo estarán disponibles los precios bajos de Aldi?

La cadena confirmó las reducciones hasta, por lo menos, el 3 de noviembre de 2026. Hasta el momento no hay anuncios de una posible extensión de las ofertas.

¿Qué productos de Aldi cuestan $1.99 por libra?

Las manzanas Honeycrisp y los paquetes familiares de pechuga de pollo Kirkwood aparecen a $1.99 por libra, aunque el precio y las existencias pueden variar por tienda.

¿Aldi bajó el precio de un tercio de sus productos ahora?

No exactamente. Casi un tercio del surtido cotidiano cuesta menos que el año pasado, pero esa proporción incluye cientos de reducciones aplicadas antes de la campaña otoñal.

¿Los precios en línea son iguales a los de la tienda?

No siempre. Aldi indica que algunos artículos digitales pueden costar ligeramente más y que la entrega o recogida puede incorporar cargos adicionales.

¿Las ofertas aplican en Nueva York y Nueva Jersey?

La campaña es nacional, pero debes consultar tu sucursal porque los precios y la disponibilidad pueden variar según la ubicación.

Conclusión

La ventana de ahorro en Aldi termina antes del comienzo de la temporada fuerte de Acción de Gracias. Si estos alimentos ya forman parte de tu menú, te conviene comprarlos dentro del periodo anunciado; si no los necesitas, una rebaja temporal no justifica aumentar tu factura ni desperdiciar comida.

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