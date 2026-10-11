5 vehículos que están por llegar al mercado desde $26,400 y podrían cambiar tu decisión de compra

Los fabricantes preparan cinco vehículos nuevos o rediseñados con precios iniciales de entre $26,400 y $89,095 que llegarán entre finales de 2026 y 2027 y podrían ser una gran opción para gente que planea comprar un vehículo. Edmunds destacó estos modelos de Nissan, Toyota, Audi, Slate y Chevrolet, cuyos precios presentan una diferencia de $62,695, lo que hace importante comparar.

Analizar las opciones y esperar unos meses más puede permitirte acceder a tecnología más reciente, mayor eficiencia, autonomía o potencia, aunque algunos precios y especificaciones todavía son estimaciones.

Además, debes considerar que el precio anunciado no representa necesariamente lo que terminarás pagando. Impuestos, registro, destino, accesorios, seguro y financiamiento pueden elevar considerablemente el costo final, mientras que solo uno de los modelos todavía tiene precio estimado.

Una diferencia de precios por hasta $62,695

La selección cubre desde una camioneta eléctrica básica hasta un SUV alemán de lujo. Estos son los precios iniciales publicados o estimados:

Slate Truck 2027: $26,400, incluido el cargo de destino

$26,400, incluido el cargo de destino Nissan Rogue Hybrid 2027: $37,065 con destino; el MSRP sin ese cargo comienza en $35,490

$37,065 con destino; el MSRP sin ese cargo comienza en $35,490 Chevrolet Silverado 1500 2027: desde $38,600, según Chevrolet

desde $38,600, según Chevrolet Toyota Highlander 2028: alrededor de $60,000, estimación de Edmunds

alrededor de $60,000, estimación de Edmunds Audi Q9 2027: $89,095, incluido el destino

La cifra más atractiva no siempre ofrece el mejor valor. Un vehículo económico puede implicar menos comodidad o autonomía, mientras uno más caro puede elevar considerablemente el seguro y los intereses pagados.

Rogue y Highlander cambian la apuesta

El Nissan Rogue Hybrid 2027 introduce en Estados Unidos el sistema e-POWER: el motor de gasolina genera electricidad, pero únicamente los motores eléctricos impulsan las ruedas. Nissan estima 38 millas por galón combinadas para la versión SR y confirmó que el primer modelo llegará en el otoño de 2026 por $43,065 con destino; las versiones de menor precio aparecerán a comienzos de 2027.

“El nuevo Rogue Hybrid es exactamente lo que los clientes han estado pidiendo”, afirmó Ponz Pandikuthira, vicepresidente sénior y director de producto y planificación de Nissan Americas. Si puedes esperar a la versión SV, el precio bajaría a $37,065 con destino, una diferencia de $6,000 frente al modelo inicial.

El Toyota Highlander 2028 abandona la gasolina y se convierte en un SUV eléctrico de tres filas con hasta 320 millas de autonomía. Edmunds calcula un precio cercano a $60,000; Toyota todavía no publica la tarifa definitiva, por lo que conviene tratar esa cantidad como referencia.

Audi Q9 exige casi $90,000

El Audi Q9 2027 será el vehículo más grande de la marca y competirá con el BMW X7 y el Mercedes-Benz GLS. Su motor V6 biturbo de 2.9 litros produce 429 caballos de fuerza, ofrece tres filas y permite configuraciones para seis o siete ocupantes.

El precio comienza en $89,095 con destino y puede subir a $103,795 en la versión Prestige. Para un comprador, esto significa que el salto no termina en la agencia: antes de reservarlo, compara primas de seguro, depreciación y costo del financiamiento de las distintas versiones.

Slate abarata el eléctrico

La Slate Truck 2027 costará $26,400 con destino y ofrecerá una autonomía estimada de 205 millas. Es una camioneta eléctrica compacta de dos plazas, con tracción trasera, 181 caballos y una cabina deliberadamente básica, sin pantalla multimedia integrada ni pintura convencional de fábrica.

“Por $26,400, incluido el destino, obtienes transporte honesto y básico”, señaló el análisis de Edmunds. Pero los accesorios pueden cambiar por completo la cuenta: convertirla en SUV eleva el precio y una configuración cargada de opciones puede superar $45,000.

La Slate puede funcionar para trayectos urbanos y carga ligera, pero sus 205 millas son una estimación del fabricante, todavía no una calificación final de la Agencia de Protección Ambiental.

Silverado ofrece más por $38,600

La Chevrolet Silverado 1500 2027 llegará a finales de 2026 completamente rediseñada, con pantalla central estándar de 16.3 pulgadas y cuatro opciones de motor. Chevrolet fija el precio inicial en $38,600, por debajo de la estimación preliminar de $40,000 incluida en el reporte de Edmunds.

Los nuevos V8 producen 402 caballos en la versión de 5.7 litros y 481 en la de 6.6 litros. Chevrolet presenta este último como “el V8 de aspiración natural más potente de su clase”, aunque la capacidad máxima de remolque de 13,700 libras corresponde al motor de 5.7 litros, no al más potente.

Ese detalle importa si compras un vehículo para el trabajo: más caballos no equivalen automáticamente a mayor remolque.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los próximos vehículos nuevos 2027

¿Cuál es el vehículo más barato de los cinco?

La Slate Truck, desde $26,400 con destino. Ese precio corresponde a una camioneta básica de dos plazas y 205 millas estimadas de autonomía.

¿Cuál puede ahorrar más gasolina?

El Highlander es completamente eléctrico y no usa gasolina. Entre los híbridos, Nissan proyecta 38 mpg combinadas para el Rogue Hybrid SR, cifra todavía no certificada por la EPA.

¿Qué precios todavía son estimados?

El Toyota Highlander ronda los $60,000. Los precios del Rogue, Slate, Audi Q9 y Silverado ya cuentan con cifras anunciadas por sus fabricantes, aunque pueden añadirse impuestos y cargos.

¿Conviene esperar para comprar un auto nuevo?

Puede convenirte si buscas estas tecnologías y puedes conservar tu vehículo actual sin una reparación costosa. Compara la tasa del préstamo, el seguro y el costo total.

¿Los vehículos eléctricos califican para créditos federales?

Los créditos federales para vehículos limpios no están disponibles para unidades adquiridas después del 30 de septiembre de 2025. No depende del modelo ni de la situación fiscal para compras realizadas en 2026 o 2027, aunque podrían existir incentivos estatales o locales.

Conclusión

Los próximos meses pueden ampliar las opciones, pero también cambiar precios, disponibilidad y tasas de financiamiento. Si uno de estos cinco modelos encaja con tu presupuesto, espera la etiqueta definitiva y una prueba de manejo: reservar por entusiasmo, antes de calcular seguro, intereses y equipamiento, puede convertir una aparente oportunidad en años de pagos más altos.

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